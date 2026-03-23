En su programa, Marcelo Longobardi planteó que Manuel Adorni aparece muy golpeado dentro del Gobierno y que comenzaron a circular nombres para sucederlo. La difusión de estas versiones por parte de periodistas de peso es interpretada como una señal de su debilidad.

Rumores de salida de Adorni y versiones sobre su reemplazo en el Gobierno

Los nombres que aparecen en danza reflejan distintos perfiles. Surge una alternativa más política como Diego Santilli, también Sandra Pettovello, considerada una de las ministras más destacadas del gabinete, y José Luis Manzano, empresario del sector energético con fuerte trayectoria y vínculos con Sergio Massa.

El hecho de que estos nombres circulen públicamente da cuenta de un escenario complejo para Adorni. La posibilidad de reemplazo deja expuesta una situación interna delicada y una pérdida de respaldo dentro del oficialismo.

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El problema de fondo también está ligado al rol que ocupa. El pasaje de panelista a vocero, y de vocero a jefe de Gabinete, implica un salto de enorme exigencia institucional, para el cual su figura aparece cuestionada.

El cargo de jefe de Gabinete requiere un sustento político e institucional que no termina de consolidarse en su caso. En ese contexto, su desempeño queda bajo la lupa y expuesto a tensiones permanentes.

Incluso frente a situaciones menos graves que otros escándalos recientes, su papel aparece debilitado. Esto refuerza la idea de que el rol le quedó grande y que su posición dentro del Gobierno quedó desvencijada.

BR/ff