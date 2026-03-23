Bartolomé Abdala: "Confío en que Adorni va a dar todas las explicaciones que tenga que dar"

Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, se mostró confiado en que el jefe de Gabinete Manuel Adorni dará todas las “explicaciones que tenga que dar”, tras las polémicas desatadas por la presencia de su esposa en un viaje oficial a Nueva York, el uso de un avión privado con costos que no se sabe quién pagó, la revelación de que tienen una casa no declarada en un barrio privado, la utilización de autos oficiales para tareas personales y la denuncia por presuntas irregularidades en la administración de Tecnólopolis.

“Creo que siempre cuando se gobierna hay semanas más álgidas que otras, a mi me excede todo esto, lo vivo con tranquilidad y confiado de que Manuel Adorni va a dar todas las explicaciones que tenga que dar”, dijo Abdala, en el marco de una entrevista en radio Splendid.

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Al mismo tiempo, aseguró que a pesar del momento y las polémicas actuales “no es incómodo ser parte del espacio del Gobierno”. "Cuando arrancamos éramos sólo siete senadores, ahora somo 21, para la política ser parte del oficialismo es siempre muy importante, es mejor ser oficialista que opositor, pero como somos un oficialismo sin mayoría hay que trabajar de otra manera", sintetizó.

Abdala dijo que "el kirchnerismo tiene cada vez menos espacio en la vida política del país”

El senador también le dedicó unas palabras a la oposición, y más precisamente al espacio kirchnerista y opinó que “el kirchnerismo tiene cada vez menos espacio en la vida política del país”.

"Se están rompiendo ellos, hay un sector del peronismo que entiende que no quiere ir más con el kirchnerismo, en las provincias, muchos senadores que responden a sus gobernadores ven que la sociedad ya no quiere ese modelo y buscan apartarse del ‘núcleo duro’", arguyó Abdala.

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"Sentís que es oposición por oposición, se niegan a integrar comisiones o a emitir dictámenes, actúan de manera 'patoteril' en el recinto, pero en el Senado estamos trabajando para mantener el respeto institucional frente a esa fisionomía que está cambiando", profundizó el referente libertario sobre el accionar del kirchnerismo.

"Estamos en un escenario donde la ley 'ideal' a veces debe ceder ante la ley 'posible', pero el norte es claro: modernización laboral, reforma tributaria y sacar a la Argentina de la marginalidad formal que arrastramos desde hace décadas", explicó sobre las dificultades de ser oficialismo en minoría.

MB/ML