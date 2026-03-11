El senador nacional por San Luis y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, denunció haber sido víctima de un “violento escrache” en la ciudad de San Luis, luego de que la entrada de su estudio contable fuera vandalizada con pintadas durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. El legislador responsabilizó por lo ocurrido a sectores que definió como “militantes del odio y la confrontación” y cuestionó al gobierno provincial de Claudio Poggi, al que acusó de mantener una actitud de “complacencia y hasta complicidad”.

Según relató el dirigente de La Libertad Avanza, el episodio ocurrió cuando manifestantes pintaron la puerta de su oficina con consignas como “fuera Milei”, “hambreador” y “cómplice”. Abdala difundió en sus redes sociales imágenes del lugar vandalizado y aseguró que no es la primera vez que sufre este tipo de acciones.

“Nuevamente he sido víctima de un escrache en mi estudio contable de San Luis y de la violenta agresión de sectores minúsculos, pero activos militantes del odio y la confrontación”, escribió el senador en su cuenta de X. En el mismo mensaje, denunció que durante la movilización también fueron vandalizados monumentos religiosos de la ciudad.

El legislador libertario consideró “muy triste” que las protestas vinculadas al 8 de marzo se utilicen "para hacer escraches”, y agregó que este tipo de acciones “deshonran la estirpe de las valientes mujeres de nuestra provincia”. En ese contexto, remarcó que que “la enorme mayoría de los sanluiseños no comparte estas metodologías violentas”, aunque expresó preocupación por la falta de respuesta de las autoridades ante lo sucedido.

Las pintadas en la puerta de la oficina de Abdala en San Luis, con consignas como “fuera Milei”, “hambreador” y “cómplice”.

Las críticas de Bartolomé Abdala al gobierno de San Luis

El senador fue especialmente crítico con la administración del gobernador Claudio Poggi, a quien responsabilizó políticamente por el clima que, según él, permitió el ataque.

“El Gobierno provincial deberá dar explicaciones respecto a la complacencia y hasta complicidad con quienes promueven estas prácticas de intimidación”, sostuvo. Además, denunció que los hechos se produjeron bajo una “pasividad exasperante de las fuerzas de seguridad”, lo que describió como un caso de “zona liberada”.

Para Abdala, la falta de intervención policial resulta especialmente preocupante en el actual contexto político. El dirigente recordó que en determinadas circunstancias puede ocupar el rol de vicepresidente de la Nación en ejercicio, cuando el presidente Javier Milei se encuentra de viaje.

“En momentos en que me toca ejercer responsabilidades institucionales, resulta especialmente preocupante que se produzcan estos hechos de intimidación contra mi persona”, manifestó, y agregó: “Tengo por costumbre decir, de frente y a la luz del día, las cosas que no me gustan del gobernador y de su administración. Por eso exijo que el debate político se desarrolle dentro de ese mismo marco de respeto”.

Frente a los hechos, Abdala adelantó que presentará una denuncia ante el fuero federal con el objetivo de investigar lo sucedido. “Nunca judicialicé la política, pero hoy me veo obligado a concurrir ante el fuero federal, en razón de mi investidura, para reparar el agravio sufrido y preservar la paz ciudadana”, explicó.

El senador señaló que tomó esta decisión no solo por el ataque a su oficina, sino también por lo que considera un clima de hostigamiento político que se registra en la provincia. El senador también planteó que si un dirigente público puede ser blanco de este tipo de ataques, los ciudadanos comunes podrían sentirse “absolutamente desprotegidos y vulnerables”.

En su descargo, Abdala también apeló a su historia familiar para reforzar su vínculo con la provincia. Recordó que sus abuelos llegaron a San Luis en 1913 y que su padre, “Pocho” Abdala, nació allí en 1928. “De él aprendí el valor del trabajo, el respeto por los demás y la certeza de que el diálogo es el camino que siempre debemos elegir”, señaló.

El legislador cerró su mensaje con un tono desafiante y reafirmó su respaldo al gobierno nacional. “No me van a asustar. Voy a seguir trabajando con más fuerza que nunca para acompañar la transformación que lidera el presidente”, sostuvo.

Por último, convocó a la ciudadanía a preservar la convivencia democrática en la provincia. “Viva San Luis y comprometámonos para que siga siendo un ‘Pago Tranquilo de Buenos Amigos’”, concluyó.

