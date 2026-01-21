Bartolomé Abdala: “Soy optimista con la reforma laboral"

“Nos fuimos optimistas y seguimos optimistas”. Con esa definición, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, resumió su expectativa frente al debate por la reforma laboral que el oficialismo buscará aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el senador de La Libertad Avanza sostuvo que la modernización del régimen es necesaria para “ser un puente entre la informalidad y la formalidad” y apeló a un dato que, según subrayó, atraviesa medio siglo de historia argentina: “En el año '74 teníamos seis millones de trabajadores formales y 22 millones de habitantes; hoy, en el 2026, tenemos 50 millones de argentinos y seguimos teniendo seis millones de trabajadores formales”.

Bartolomé Abdala es contador público y político argentino que actualmente se desempeña como presidente provisional del Senado de la Nación. El senador en representación de la provincia de San Luis por el Partido de la Libertad Avanza, previamente fue diputado provincial y presidió el PRO antes de unirse a las filas libertarias.

Ya se conoce la fecha y en pocos días de febrero comenzarán las sesiones extraordinarias, con la reforma, o actualización, laboral como eje central. La última vez que conversamos ese dato todavía no estaba definido. En este nuevo escenario, ¿cuáles son sus expectativas sobre esta segunda etapa de las sesiones extraordinarias que se inicia ahora en febrero?

Entendiendo que ya está fijada la fecha del acto ordinario a partir del 2 de febrero, nosotros la semana próxima seguramente ya estaremos en reuniones, ocupándonos con los distintos senadores a los efectos de obtener el consenso necesario para poder aprobar una ley que seguramente le va a hacer muy bien a la Argentina: el tema de la modernización laboral. Tiene aspectos la ley que realmente entendemos son necesarias en función de un solo dato. Te podría dar, entre tantos que hay, de que en el año 74 Argentina tenía seis millones de trabajadores formales y 22 millones de habitantes. Hoy, en el 2026, tenemos 50 millones de argentinos y también seguimos teniendo seis millones de trabajadores formales. O sea que, a ese dato, si le sumamos los 140.700 juicios, casi 370 juicios por día que se inician en la Argentina en la materia laboral, creemos y entendemos que es necesario por lo menos discusión, debate, intercambio de ideas para tener una ley que nos permita ser un puente entre la informalidad y la formalidad.

¿Cree que la reforma va a ser aprobada y, de ser así, imagina que saldrá con modificaciones? ¿Esas modificaciones serían sustanciales, en función del poroteo que hoy se ve en el Congreso? ¿Cómo cree que finalmente se va a resolver?

La verdad, sinceramente, a fin de año nos fuimos optimistas y seguimos optimistas. El poroteo puntual en estos momentos no lo he hecho. Prefiero respetar el intelecto de los senadores, de los pares, y no hacer futurología. Pero sí entiendo que la ley va a ser bastante debatida, habrá expertos que van a exponer y creo que entre los senadores tenemos que lograr el consenso necesario para tener la aprobación con el número mágico, de 37, que felizmente en diciembre se obtuvieron más votos, 46. Creo y espero que en esta oportunidad también tengamos esos votos o más, porque la verdad hay temas de la ley que son realmente interesantes, importantes e invitamos también a los demás senadores del bloque de Unión por la Patria para que nos acompañen en una modernización laboral que creo y entiendo sensatamente la Argentina la necesita.

¿Se va a tratar también el DNU de las modificaciones sobre la SIDE?

Sí, hay cuatro temas que se van a tratar. Así que en función de lo que el Ejecutivo mandó, van a hacer los tratamientos que le daremos.

Pero usted, ¿cómo imagina, con qué orden?

También con mucho debate. Especialmente ese tema, del DNU de la SIDE va a ser muy planteado por la oposición. Nosotros tendremos los argumentos, entendiendo la moda también, usando el mismo término: cómo se va modernizando la tecnología, cómo se van variando los actores a nivel internacional que pueden, de alguna manera, generar algún temor a nuestra querida Argentina. Entonces me parece que allí estarán todos los argumentos que se darán oportunamente.

No, le preguntaba con qué orden de prioridad. Si usted cree que inicialmente todas las fuerzas se van a concentrar en lo que tiene que ver con la reforma laboral y los otros tres temas vendrán a posteriori, o al contrario. ¿Cree que se dejará la reforma laboral para el final, tratando de buscar más consenso o modificaciones? ¿Cuál es su pálpito de lo que va a suceder desde el punto de vista de la cronología?

Nosotros entendemos que prioritariamente tenemos que trabajar en el consenso y en las comisiones para tener el tema de la modernización laboral para poder tratarla en la sesión, y si es posible en la primera quincena de febrero. Y en virtud de eso, si es posible, trataríamos también todo en la misma sesión.

Es fundamental allí el tema del timing, ¿por qué? A partir del primer día hábil de marzo deja de ser extraordinaria, pasa a ser ordinaria y allí el Congreso mismo, es decir, con la oposición, ya no el Poder Ejecutivo ni el partido del Poder Ejecutivo pueden proponer otras alternativas de reforma o modernización laboral. ¿Usted considera que es fundamental en la estrategia del Gobierno que en las sesiones extraordinarias, durante febrero, quede aprobado por las dos cámaras estas cuatro leyes y fundamentalmente la de la reforma laboral?

Hay temas que la ciudadanía y el mercado nos están mirando y nos están solicitando que sean aprobados. Por eso creo que es importante tener estas leyes a los efectos de que el mundo, los mercados internacionales, entiendan que seguimos caminando en el camino correcto, que es justamente darle previsibilidad al sector privado y confianza de que puedan invertir sin mayores riesgos, sin leyes leoninas que ataquen al inversor.

En virtud de eso, nuestro objetivo es tratarlo en las extraordinarias, teniendo en cuenta que el régimen de senadores es distinto a Diputados. Nosotros, nuestra pretensión es la primera quincena de febrero, pero si no es así, no habría mayor inconveniente porque Diputados tiene un tratamiento más rápido, más express, que pueden reunirse en comisión e inmediatamente ir a la sesión. O sea que eso nos daría margen por si superamos la primera quincena del mes.

¿Qué olfato tiene usted de cómo va a ser tomado por la sociedad?

Es una ley controversial, donde hay sectores que van a estar a favor y otros en contra. He estado en reuniones con mucha gente en mi provincia y a través de la vía telefónica con muchos empresarios y gente del sector, inclusive de los gremios, y si bien es controversial hay mucho apoyo. Hay la necesidad, como te daba los datos al principio, de que algo nuevo hay que planificar, hay que debatir, hay que discutir. Bueno, trataremos de sacar la mejor ley, trataremos de que entre todos, pensando diferente, podamos enriquecernos y le demos a la Argentina la mejor ley. Ahora, si nos acompañan, indudablemente nosotros vamos a defender nuestro proyecto, pero si tenemos el acompañamiento con ideas superadoras, bienvenidos sean.

