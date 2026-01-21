Elisa Carrió denunció un pacto secreto de "corrupción" entre Milei y Massa para proteger a Pablo Toviggino y "Chiqui" Tapia

Apenas se conoció la medida ordenada por la Cámara Federal de San Martín de dejar en manos de la Justicia de Campana la investigación sobre la mansión de Pilar que podría ser propiedad de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hombre de confianza de "Chiqui" Tapia, Elisa Carrió salió a cuestionar la decisión. En su cuenta de X, la principal referente de la Coalición Cívica (CC) apuntó directamente contra Javier Milei: “Tal como dije, pacto del Gobierno con Massa. La corrupción queda en manos de las mafias”, señaló.

El 23 de diciembre, entrevistada por Jonatan Viale, para su programa de radio Rivadavia, la dirigente ya había denunciado “una operación” para tratar de llevar la causa a Campana diciendo que ahí “maneja todo Sergio Massa”, quien, según la exlegisladora, tiene una “íntima relación” con Toviggino.

Posteo de Lilita Carrió

Este nuevo escándalo mediático comenzó por la decisión del camarista Alberto Lugones, quien ordenó que el expediente sea manejado por Adrián González Charvay, como habían pedido Luciano Pantano (monotributista) y su progenitora, la jubilada Ana Conte, a quienes se señala como supuestos testaferros de la mansión de Villa Rosa, valuada en varios millones de dólares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El legislador porteño Facundo del Gaiso, referente de la CC y uno de los denunciantes en la causa contra Toviggino y Tapia, compartió en su cuenta de X la crítica del periodista de investigación Daniel Santoro, quien escribió: “Argumento polémico. El camarista Alberto Lugones le sacó el caso a Aguinsky y dio por legal el cambio de domicilio de la AFA de la CABA a Pilar, a pesar de que la Inspección General de Justicia de la Nación aún no lo validó como es de dominio público”.

El posteo de Daniel Santoro que compartió Facundo del Gaiso

Luego, Del Gaiso escribió en su cuenta oficial de X: “A las mafias se las enfrenta siempre sea quien sea, sea el gobierno que sea, con coraje, sin miedo, aunque te quedes solo, eso nos enseñó Elisa Carrió siempre. En la Argentina vimos caer varios Tapias y Tovigginos, con poder, impunidad y mucho dinero. Es solo cuestión de tiempo, las pruebas son obscenas, contundentes y van a seguir apareciendo. Y a nosotros no nos van a hacer callar los ‘plomeros del Titanic’. La corrupción y la impunidad no van a ganar”.

Y agregó: “La Coalición Cívica y Elisa Carrió vamos a seguir presentando pruebas junto al periodismo de investigación en la causa AFA GATE. Es extraño como a la IGJ (Inspección General de la Justicia) que denunciaba 8 años de irregularidades por 450 millones de dólares, le explicaron todo en 15 minutos y descartaron poner un veedor. No es la primera vez que quedamos en soledad contra las mafias. A la larga caen, Tapia y Toviggino van a caer, las pruebas son obscenas y contundentes y ahí, cuando caigan, ‘van a aparecer los valientes a decir lo podrido que estaba la AFA’”.

"Vuelos fantasma": pilotos de la mansión vinculada a la AFA declararon que "siempre viajaron solos"

Del Gaiso también escribió: “La impunidad no va a ganar, aunque a la política le convenga que se pare y se duerma todo lo vinculado a la AFA. Las pruebas van a seguir apareciendo… La búsqueda de Justicia es para pacientes, esperamos 20 años para que la corrupción K sea condenada, ojalá esto tarde menos. Vamos a ver si pueden tapar el sol con la mano, las pruebas son obscenas y contundentes. Aunque ahora la causa se vaya a ‘dormir’ a Campana”.

Y además remarcó: "La casta de política/fútbol/Justicia estaba desesperada por que el juez Aguinsky deje de investigar. Por eso había tanto silencio de todos… Ahora veremos cómo se envalentonan los mafiosos que estaban callados. Vamos a seguir presentando pruebas y diciendo lo que todos en política saben y sin embargo callan".

Posteo de Facundo Del Gaiso

Cómo es la denuncia que vincula a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino con la mansión de Pilar

En una entrevista realizada en diciembre del año pasado, Del Gaiso afirmó que la mansión de 105.000 metros cuadrados ubicada en Pilar es apenas “la punta del iceberg” de una investigación por lavado de activos que involucraría a Tapia y Toviggino, haciendo referencia a la denuncia que realizó hace más de un año junto a Elisa Carrió y Matías Yofe, presidente de la Coalición Cívica de Pilar, para investigar cómo Pantano y Conte, un monotributista y una jubilada, pueden aparecer como titulares de un inmueble valuado en millones de dólares.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia

El legislador reconoció que, desde hace un año, trabajan con Carrió “atrás del tema Tapia, a partir de un tuit de (Carlos) Tévez que denuncia a Toviggino, habla de plata enterrada, y empezamos a indagar y encontramos esa mansión" con "helipuerto, autos de carrera Porsche y Ferrari y canchas de fútbol”.

El jefe de la IGJ negó las acusaciones de la AFA: el fallido que marcó en el comunicado

Del Gaiso remarcó que la quinta fue comprada por “Real Central”, una sociedad que encabezan Conte y Pantano. Y agregó: “Presentamos la denuncia en la Procelac por lavado de activos y que se investigue la posible conexión con Tapia y Toviggino. También tenemos información por los vecinos que te dicen que lo vieron al 'Chiqui' Tapia, otros que te dicen esa casa es de Toviggino, así que estamos pidiendo que se investigue... Hay mucha plata, mucho Poder Judicial, mucha impunidad, y es una pelea que hay que darla”.

HM/ML