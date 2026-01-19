El líder de Las Pelotas, Germán Daffunchio, cuestionó con dureza a Soda Stereo al asegurar que le “pareció siempre una porquería” y “demasiado careta”.

Daffunchio sobre Soda Stereo

“En la época de Sumo había, después de esto me van a putear un montón, pero existían dos lados. Un lado era el lado cara bonita, peinadito hermoso, que podría representar Soda Stereo ese lugar”, sostuvo en declaraciones a Marketing registrado de Fox Sports.

“En el otro lado, estaba Sumo, éramos el opuesto, éramos otra cosa”, recordó el exintegrante de la banda de Luca Prodan.

“Durante muchos años Soda Stereo representó una parte del rock argentino que no necesariamente todos estábamos de acuerdo”, insistió.

“En los 80 se creó lo que se llamó después el rock latino. Y ellos fueron cabeza de puente junto con Virus, con otros de los Enanitos de abrir Latinoamérica. Pero eso lo hacían con canciones livianitas”, criticó Daffunchio.

“Ellos eran lindos, toda la cuestión, muy alejado también de la realidad de dónde veníamos nosotros”, comparó el músico.

“Una porquería”

“A mí Soda me pareció siempre una porquería. La carrera solista de Cerati es otra música, es mucho más interesante pero Soda Stereo no”, distinguió el cantante.

“Cuando nosotros cantábamos ´La rubia tarada, bronceada, aburrida, me dice ´por qué te pelaste´, ellos cantaban ´oh oh oh nada personal´”, señaló al contraponer dos canciones emblemáticas de ambas bandas.

“Ahora no sé cómo es, ¿viste? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuánta guita generaron? ¿O qué efecto tuvieron en la gente?”, concluyó en tono crítico Daffunchio.

