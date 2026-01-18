Incendios fuera de control en el sur de Chile: 16 muertos y más de 50 mil evacuados

Este domingo ya se registraron al menos 16 muertos y unas 50.000 personas evacuadas como consecuencia de los impactantes incendios forestales que avanzan sin control en el sur de Chile, según indicó un balance difundido por el Gobierno chileno frente a la catástrofe.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos chilenos se encuentran combatiendo más de 20 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago. "Enfrentamos un cuadro complejo", alertó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre los incendios que arrasaron durante la madrugada con varias zonas pobladas.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó hasta el momento un saldo parcial de 15 fallecidos, concentrados en la región del Biobío, y confirmó la cifra de 50 mil evacuados. En paralelo, AFP indicó que el epicentro del incendio se encuentra en las localidades de Penco y Lirquén, en Concepción.

La provincia entera de Concepción, la cual es una de las tres que conforman la región del BioBío, se encuentra en estado de alerta roja y se lanzó una orden de evacuación para casi una decena de sus sectores, según indicó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba completamente descontrolado, hizo un remolino que se comió las casas de la población de abajo", relató a la agencia Matías Cid, un estudiante de 25 años que reside en Villa Italia, en Penco, una de las localidades más afectadas con numerosas casas y vehículos calcinados por los feroces incendios.

"Tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto, si nos quedábamos unos minutos más hubiéramos muerto calcinados...", agregó el joven sobre la velocidad de las llamas. Al mismo tiempo, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó que solo en esa localidad se registraron 14 fallecidos.

En la localidad vecina de Lirquén el panorama también era trágico. En diálogo con AFP, Alejandro Arredondo, un habitante del lugar explicó que avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones" y señaló que varios "se salvaron del fuego porque corrieron hacia la playa".

"No quedó nada en pie ", lamentó el hombre de 57 años ante el escenario desolador que dejó el fuego, frente a escombros que aún podían verse entre las llamas prendidas en el pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, mediante el cual se suelen enviar productos forestales al exterior.

"Está absolutamente descontrolado", advirtió el el director de la Corporación Nacional Forestal de Biobío (Conaf), Esteban Kraus, con respecto al avance de las llamas y remarcó que las condiciones climáticas de la jornada "son muy difíciles" y complejizan la tarea de dominar el fuego.

El titular de la cartera de Interior, Elizalde, indicó que "para las próximas horas las condiciones climáticas no son buenas y dan cuenta de temperaturas extremas", luego de que se conociera que durante las próximas horas la región podrá enfrentar temperaturas superiores a los 30° y fuertes vientos.

Ante la tragedia que implican los incendios forestales en la región, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el estado de "catástrofe" en las localidades de Ñuble y Biobío durante la madrugada del domingo y, a través de su cuenta de X recordó que "todos los recursos están disponibles".

La medida decretada por el mandatario chileno, quien visitará la zona consumida por las llamas durante la jornada de este domingo para "tomar conocimiento directo de la situación", implica diferentes herramientas para combatir el fuego, como que las Fuerzas Armadas tomen el control de ambas regiones afectadas.

HB/AS