Con una tecnología única en el país, Misiones refuerza su esquema de prevención de incendios

Misiones avanza en la consolidación de un moderno Sistema de Torres de Vigilancia para Alerta Temprana de Incendios Forestales, una herramienta estratégica que incorpora tecnología de videovigilancia 360°, analítica de video e inteligencia artificial para detectar columnas de humo en tiempo real y activar respuestas inmediatas ante posibles focos ígneos, se informó oficialmente.

Alerta temprana de Incendios forestales

La Provincia precisó que “el sistema está compuesto por torres equipadas con cámaras que monitorean de manera continua amplias áreas del territorio provincial”.

“A diferencia de los focos térmicos satelitales, la detección visual del humo permite un mayor grado de certeza sobre la existencia de incendios activos y posibilita la verificación directa del área afectada, reduciendo los tiempos de respuesta y fortaleciendo la protección del bosque nativo y las áreas naturales protegidas”, detalló.

El gobernador Hugo Passalacqua puso en valor la incorporación de esta tecnología y el rol estratégico que cumple en la prevención de incendios forestales.

“Somos la única provincia del país con este sistema; ni la Nación cuenta con un esquema de alerta temprana de estas características. Tenemos que estar orgullosos los misioneros de ser los únicos en tener algo así”, aseguró en el lanzamiento el sistema realizado el mes pasado.

Tecnología de detección de humo

El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo, explicó que el sistema permite “tener una respuesta más inmediata a los focos ígneos antes de que tomen gran envergadura”.

“Al ver una imagen en vivo del terreno, eliminamos la duda de si una señal de calor es realmente un incendio, ya que el humo es un indicador directo de fuego activo. La detección es más rápida porque el sistema funciona en tiempo real, analizando las imágenes al instante con inteligencia artificial”, puntualizó el funcionario.

Esta tecnología permite vigilar zonas de parques provinciales donde no hay presencia humana constante. El despliegue inicial contempla tres torres estratégicamente ubicadas: en el Parque Provincial de la Sierra, en la zona sur y primera en activarse; en el Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, en la zona centro; y en un destacamento de guardaparques sobre la Ruta Nacional 101, en el Parque Provincial Urugua-í, en la zona norte.

Cada torre cuenta con un alcance visual estimado de 30 kilómetros, lo que permite monitorear en conjunto unas 849.000 hectáreas, de las cuales más de 460.540 corresponden a bosque nativo, equivalente a casi el 30% de la superficie provincial.

Las estructuras, de aproximadamente 40 metros de altura, están equipadas con tres cámaras fijas de 120 grados de visión y una cámara PTZ con capacidad de rotación, inclinación y zoom.

“Al dispararse una alerta, la cámara PTZ hace foco sobre el incidente. Desde ahí programamos un vuelo autónomo de un dron para que se acerque al foco ígneo y tome coordenadas y fotos precisas”, indicó Russo.

Este procedimiento permite que las brigadas se desplacen con datos concretos sobre el tipo de vegetación afectada y la magnitud del evento.

En un ensayo con una quema controlada, la detección se produjo dos horas antes que la alerta satelital, aseguraron fuentes oficiales.

Equipamiento y logística

Además comunicaron que “el fortalecimiento del sistema de alerta temprana se complementa con la incorporación de nuevo equipamiento destinado a guardaparques, brigadistas y equipos de emergencia”.

“En total, se sumaron 15 equipos de protección personal ignífugos, 30 palas corazón, 30 rastrillos segadores, 30 herramientas tipo pulaski, 30 batefuegos, 30 machetes y 30 mochilas forestales para el transporte de agua en zonas de difícil acceso”, enumeraron.

Asimismo, se incorporaron cinco equipos de ataque rápido Firechief de 500 litros para intervenciones inmediatas, 16 neumáticos de repuesto para la flota vehicular, una PC completa y un equipo celular para la central operativa, destinados a fortalecer el monitoreo, la logística y la atención de denuncias ambientales.

“Desde el Estado hacemos todo lo posible, con las herramientas que entregamos y el sistema de alerta temprana disponible para toda la población. Pero la prevención también es una responsabilidad colectiva”, expresó Passalacqua.