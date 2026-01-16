Maslatón: "Trump es capitalista pero no liberal, igual que el peronismo"

El analista financiero Carlos Maslatón comentó con su estilo el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y María Corina Machado en el que la dirigente opositora venezolana le entregó al mandatario estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz que ella había ganado.

“Cipayeada”

“Espero que salga bien esta cipayeada. Por ahora Donald Trump prefiere dictadores, arregla de una, no quiere quilombo de aprobaciones políticas ni procesos públicos para discutir concesiones”, sostuvo el abogado liberal.

“María Corina Machado merece lo mejor, pero Trump es de ideología mercantilista del siglo XVII anterior a la Revolución Francesa, combinada con elementos de colonianismo comercial y con delegados locales en el territorio, que le responden y que pueden ser hasta ex enemigos”, analizó en una publicación de la red social “X”

Según Maslatón, Trump “usa también método de conquista del Imperio Romano de los siglos II y III”.

“Tal vez esta novedad trumpista, que no se podía deducir de su primer gobierno, sea el fundamento de por qué los EE.UU. están desde 2009 en un ciclo tan bullish y lejos del inicio de una gran decadencia”, concluyó en su análisis.

“Trump es capitalista pero no liberal”

“Otra cosa, Guillermo Moreno tuvo razón desde 2016 cuando vio a Trump tan parecido a su política. Trump es capitalista pero no liberal, igual que el peronismo”, comparó en otro tuit de la misma publicación.

“Es muy fuerte cuando dice que quiere las fábricas físicamente en territorio norteamericano”, finalizó Maslatón.