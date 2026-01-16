Fiesta Nacional del Chamamé: pese al temporal, confirman la noche inaugural con un cambio de horario

El Gobierno de Corrientes confirmó la realización de la Fiesta Nacional del Chamamé, luego de las intensas lluvias que azotaron a la ciudad y que registraron más de 100 mm de agua acumulada durante la madrugada de este viernes. La organización ratificó la apertura del evento, aunque las inclemencias climáticas obligaron a realizar un ajuste de último momento en la programación.

A través de sus redes sociales, las autoridades informaron que la transmisión oficial y el inicio formal de las actuaciones en el escenario Osvaldo Sosa Cordero comenzarán a las 21:00, una hora después de lo que estaba estipulado originalmente. Bajo el lema "Refugio de Nuestra Identidad", la edición 2026 mantiene su promesa de renovación técnica pese al barro y la humedad que persisten en los alrededores del predio.

Grilla de la noche inaugural

Se espera una concurrencia masiva para la apertura, que propone una combinación de tradición y proyección nacional. Entre los artistas más destacados que darán el puntapié inicial se encuentran el correntino Antonio Tarragó Ros, el joven talento Pedro Ríos y el bandoneonista Richard Scófano. Además, la primera noche contará con la participación especial del grupo salteño Los Nocheros, quienes regresan al anfiteatro Cocomarola.

Para quienes no asistan al predio, la fiesta —declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— podrá seguirse en vivo a través de la TV Pública, canales locales y las plataformas digitales de Corrientes Play y el canal oficial de YouTube del Gobierno.

Precios y puntos de venta

Las entradas están disponibles de manera online a través de la plataforma Weepas y de forma presencial en el Teatro Vera. A partir de este viernes, se habilitarán las boleterías del Anfiteatro Cocomarola desde las 19:00.