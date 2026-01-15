Lourdes Sánchez se defiende de las críticas por ausencias en la Fiesta del Chamamé: "No se puede conformar a todo el mundo"

El clima de previa de la Fiesta Nacional del Chamamé, que inicia este viernes, se vio sacudido por una fuerte controversia. Luego de que grupos históricos denunciaran irregularidades y falta de respeto en el proceso de convocatoria, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, salió al cruce de las versiones y atribuyó las ausencias estrictamente a cuestiones financieras.

Uno de los reclamos más resonantes fue el de Los Hijos de los Barrios, quienes por primera vez no formarán parte de la grilla oficial. Los músicos expresaron su descontento a través de las redes sociales, donde describieron un proceso de negociación caótico: "Nos hablaron tres personas diferentes; es como si el último no se hubiera comunicado con los dos anteriores. Fue muy desprolijo", señalaron los artistas.

Idas, vueltas y "desprolijidades"

Según el relato de los músicos, la organización les solicitó inicialmente incluir invitados de la movida tropical de Chaco y, posteriormente, de Santa Fe. Sin embargo, tras avanzar en las gestiones, las conversaciones volvieron a foja cero. "Esto es una falta de respeto. Las gestiones son temporales, los artistas somos eternos", sentenciaron, aunque intentaron deslindar al Gobierno provincial de la figura de la productora encargada de las contrataciones.

La respuesta de Lourdes Sánchez no tardó en llegar. La funcionaria reconoció que "es muy difícil conformar a todo el mundo" y que su gestión trabaja para el disfrute del público y el turista, pero remarcó los límites de la billetera oficial.

"Entiendo que hay muchos artistas y solistas que este año han quedado afuera, pero estamos acotados a un presupuesto", explicó.

El factor económico

Sánchez fue categórica respecto al caso puntual del emblemático grupo chamamecero: "Es un grupo muy fuerte, pero no están porque no llegamos a un acuerdo económico, simplemente". Con estas palabras, la titular de Cultura buscó cerrar la discusión sobre las supuestas fallas en la comunicación, reduciendo el conflicto a una diferencia de pretensiones salariales en un contexto de austeridad.

A pesar de la polémica, la organización ultima los detalles para la gran apertura en el anfiteatro Cocomarola, mientras el ambiente artístico local sigue de cerca cómo impactará este nuevo esquema de contrataciones en la identidad de la Fiesta Nacional del Chamamé.