Fiesta Nacional del Chamamé 2026: precios de las entradas y dónde comprarlas

La cuenta regresiva para la mayor celebración popular de la región ha comenzado. Del 16 al 25 de enero, la ciudad de Corrientes se convertirá nuevamente en el epicentro mundial de la música y la danza con la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, la 21ª Fiesta del MERCOSUR y la 5ª Celebración Mundial.

Fiesta Nacional del Chamamé 2026: la grilla con artistas nacionales y precio de las entradas

Tras haber sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020, el evento promete este año una grilla de excelencia que se desplegará en el escenario mayor del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, además de diversas actividades en el interior provincial y otros puntos de la capital.

Precios y puntos de venta

En una decisión que busca favorecer la concurrencia masiva, los costos de los tickets para ingresar al anfiteatro mantendrán el rango de precios de 2025. Según confirmaron desde la organización, las entradas tendrán dos valores diferenciados:

$7.000: para quienes ingresen antes de las 21:30.

$9.000: para quienes prefieran ingresar sin límite de horario.

La venta online ya se encuentra disponible a través de la plataforma weepas.ar. Para quienes prefieran la compra presencial, los puntos de venta físicos son:

Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637): de lunes a viernes, de 9 a 17. Boletería del Anfiteatro Cocomarola: disponible del 16 al 25 de enero a partir de las 19.

Transmisión en vivo y horarios

La apertura de puertas del Cocomarola será diariamente a las 19 horas, mientras que el inicio de los espectáculos en el escenario está previsto para las 20 horas.

Para aquellos que no puedan asistir de manera presencial, la Fiesta Nacional del Chamamé contará con una amplia cobertura mediática. La transmisión en vivo podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Corrientes, la TV Pública, y diversas señales televisivas de Brasil y toda la región, garantizando el alcance global de nuestra cultura.