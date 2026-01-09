Inseguridad en Corrientes: buscan a los delincuentes que le robaron un maletín con una fortuna a un ganadero

Un millonario robo sacudió la tranquilidad de la zona rural de Corrientes. Un reconocido empresario correntino fue víctima de un golpe comando en su establecimiento ganadero ubicado en Cruz de los Milagros, donde delincuentes lograron sustraer un maletín que contenía una cifra que, según trascendió, superaría los 40 millones de pesos.

El hecho tuvo lugar en el feedlot “Las Lomitas”, un predio dedicado a la cría y engorde de animales ubicado al costado de la Ruta Provincial 27, a la altura del kilómetro 90. El establecimiento es propiedad de "Monchi" Zenón, un empresario con fuerte presencia en el sector ganadero y dueño de locales comerciales en la ciudad de Goya.

El robo durante la siesta

Según confirmaron fuentes policiales a Perfil NEA, los malvivientes aprovecharon el horario de la siesta para ingresar al predio. Sin que hasta el momento se hayan precisado detalles sobre si hubo violencia física o uso de armas, los ladrones se dirigieron directamente hacia el maletín con el dinero en efectivo.

Aunque las autoridades mantienen hermetismo sobre el monto exacto denunciado para no entorpecer la investigación, versiones cercanas al caso indicaron que la suma rondaría los 40 millones de pesos, destinados presumiblemente a transacciones vinculadas a la actividad del feedlot.

Investigación y operativo cerrojo

Inmediatamente después de radicada la denuncia en la Comisaría de Cruz de los Milagros, la Policía de Corrientes dispuso un operativo cerrojo en los accesos y rutas aledañas para intentar dar con los autores del hecho.

En la causa trabajan de manera conjunta diversas dependencias policiales y brigadas de investigaciones, quienes analizan posibles huellas y testimonios para determinar si hubo una "entrega" o inteligencia previa sobre los movimientos del empresario. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas al audaz robo en el corazón productivo de la provincia.