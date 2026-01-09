Este viernes 9 de enero, las condiciones meteorológicas en Argentina estarán marcadas por una marcada inestabilidad y el avance de un frente que provocará tormentas aisladas en diversas regiones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un leve ascenso de las temperaturas mínimas, mientras que la nubosidad persistente y las ráfagas de viento del sector este dominarán el escenario climático durante gran parte de la jornada laboral.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 9 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con abundante nubosidad y un incremento de la humedad ambiente. Los registros térmicos para la Capital Federal oscilarán entre una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados. No se descarta la ocurrencia de lluvias aisladas hacia el final del día, acompañadas por vientos moderados provenientes del sector este con ráfagas puntuales.

Clima viernes 9 de enero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con cielos mayormente cubiertos y condiciones de inestabilidad que podrían generar precipitaciones dispersas. En ciudades costeras como Mar del Plata la temperatura rondará entre los 13 y 24 grados. El Servicio Meteorológico Nacional destaca que la visibilidad será buena durante el día, aunque las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en sectores ribereños.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el interior de Argentina, el clima presentará fenómenos de variada intensidad. Las provincias del NOA, incluyendo Tucumán y Catamarca, se encuentran bajo vigilancia por posibles tormentas fuertes tras el descenso térmico registrado recientemente. En el centro del país, particularmente en Córdoba y Santa Fe, se esperan condiciones inestables con máximas que superarán los 26 grados. Por su parte, la región de Cuyo mantendrá cielos nublados y vientos cambiantes.

En la región de la Patagonia, las temperaturas se mantendrán más frescas en comparación con el norte del país, aunque sin alertas significativas por tormentas severas. En el noreste argentino, se anticipa que la inestabilidad se desplace hacia esta zona durante el cierre del viernes y la madrugada del sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda a la población mantenerse informada debido a la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El fin de semana comenzará con condiciones climáticas adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el sábado 10 de enero, se pronostican tormentas aisladas durante toda la jornada, con temperaturas que se ubicarán entre los 18 y los 24 grados. Esta inestabilidad será producto de un sistema de baja presión que afectará el centro del país antes de permitir una mejora gradual de las condiciones atmosféricas hacia el domingo.

A partir del domingo 11 de enero, el tiempo comenzará a estabilizarse con un ascenso paulatino de las marcas térmicas. Se prevé un cielo algo nublado con una máxima de 31 grados, marcando el inicio de una semana con calor intenso en gran parte del territorio nacional. Para el lunes 12 de enero, se espera que el termómetro alcance los 32 grados, consolidando el regreso de las temperaturas veraniegas habituales para esta época.