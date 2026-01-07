La Patagonia atraviesa una situación crítica y de extrema emergencia ígnea debido a la combinación de altas temperaturas, sequías prolongadas y vientos intensos, un escenario que elevó al máximo el riesgo de incendios forestales. Frente a este contexto, las autoridades prohibieron el uso de fuego al aire libre, incluso en campings y terrenos privados, con el objetivo de evitar desastres mayores.
En localidades como Bariloche y El Bolsón, los incendios se encuentran contenidos, aunque los organismos de emergencia advierten que el peligro sigue siendo elevado por la persistencia de la sequía y las ráfagas de viento.
Los incendios en la Patagonia no dan tregua: más de 700 evacuados en Chubut | Perfil
Tras los focos registrados en el sur de la Argentina, varias provincias se ven afectadas por el avance del fuego o permanecen en estado de alerta: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Como consecuencia de los incendios, al menos 70 vehículos de turistas que se encontraban en zonas cercanas a los focos activos debieron ser evacuados de manera preventiva.
Los videos más impactantes de los incendios en la Patagonia argentina reflejan la magnitud del desastre y la preocupación creciente por la situación ambiental en la región.
Así están los incendios en la Patagonia
