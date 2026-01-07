Malvinas: los veteranos argentinos y británicos suben juntos el Aconcagua

Lo que alguna vez los enfrentó en trincheras opuestas hoy los reúne bajo el mismo cielo mendocino: quince veteranos de la Guerra de Malvinas, argentinos y británicos, compartieron una jornada de homenaje y encuentro en Luján de Cuyo, como antesala de un desafío inédito: el ascenso al Aconcagua en el marco de la denominada “Cumbre por la Paz”. Así lo difundió el municipio, quien confirmó que el grupo está integrado por nueve argentinos y seis británicos, todos con edades que van de los 60 a los 70 años, que combatieron en 1982 y ahora se preparan para una expedición.

A 43 años del conflicto bélico en el Atlántico Sur, Luján de Cuyo acompañó la actividad con un reconocimiento oficial y una comida compartida en el campamento Nido de Cóndores, ubicado a más de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Se trata de uno de los puntos clave del ascenso al Aconcagua, la montaña más alta de América, con una altura de 6.962 metros, y uno de los mayores desafíos del montañismo a nivel mundial, por sus condiciones climáticas extremas.

Durante el encuentro, los veteranos compartieron experiencias, recuerdos y silencios cargados de memoria. Allí, el gesto, coinciden los organizadores, trasciende lo deportivo: busca transformar un pasado marcado por la guerra en un mensaje de paz, utilizando la montaña como escenario de encuentro y superación.

Aunque genera opiniones divididas, promueve diálogo y respeto sin símbolos bélicos

Al final, participará Geoffrey Cardozo, británico clave en el entierro de caídos argentinos en las islas

La propuesta nació en abril de 2025 por iniciativa de Oscar Barrios, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza y, pone el foco en el aspecto humanitario y en la necesidad de visibilizar las secuelas que dejó el conflicto en ambos lados, evitando símbolos bélicos y priorizando el diálogo. Ahora, la iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades mendocinas y representantes diplomáticos, entre ellos la embajadora británica.

Así también, la comuna, que se define como “Ciudad Malvinera”, reafirmó su compromiso de honrar a los veteranos y acompañar iniciativas que promueven la unión y la construcción de futuro. Como parte de las actividades previas, se realizó un encuentro en la Municipalidad de Mendoza, que incluyó una recepción con degustación de vinos y una comida compartida. La jornada funcionó como instancia de bienvenida y reconocimiento para los veteranos.

Ricardo Ezequiel González, veterano argentino que combatió en Puerto Darwin y Pradera del Ganso, explicó el sentido profundo de la experiencia: “Es lo más lindo que pasó. Ahora, juntos, vamos a intentar subir al coloso de América y tocar la cumbre por la paz”. Para González, el desafío físico queda en segundo plano frente al valor simbólico.

Por su parte, el veterano británico Stephen Crosland resaltó la calidez del recibimiento en Mendoza y el significado del encuentro: “Para mí es un placer enorme estar acá con mis antes enemigos y ahora amigos. La palabra es paz".

Al cierre de la experiencia está prevista la participación de Geoffrey Cardozo, el militar británico reconocido por su rol clave en la identificación y sepultura de los soldados argentinos caídos en las islas Malvinas.

Cuándo será la “Cumbre por la Paz” y cómo será el ascenso al Aconcagua

La expedición denominada “Cumbre por la Paz” se desarrollará entre el 5 y el 20 de enero de 2026 y tendrá como punto de partida el Parque Provincial Aconcagua, principal acceso al parque de alta montaña más importante del país.

Ante del inicio formal del ascenso, el 4 de enero se realizó un encuentro institucional en la Municipalidad de Mendoza, que funcionó como instancia de presentación y bienvenida para los veteranos participantes.

También, el proyecto contempla un recorrido progresivo de aclimatación y ascenso, respetando los protocolos de seguridad de alta montaña, y busca convertir la llegada a la cumbre del Aconcagua en un mensaje de reconciliación y paz.

