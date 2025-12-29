lunes 29 de diciembre de 2025
Confirmación a un medio británico

Milei irá al Reino Unido en los próximos meses y busca levantar la restricción de compra de armas por el conflicto de Malvinas

De acuerdo con el artículo de The Telagraph, Milei sostuvo que el territorio debería "ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".

Milei
Javier Milei | Agencia NA

El presidente Javier Milei le dijo al medio británico The Telegraph que planea viajar el Reino Unido en los próximos meses y que lleva adelante negociaciones con ese país para levantar la restricción que tiene Argentina para la compra de armas por el reclamo por las Islas Malvinas.

De acuerdo con el artículo, MIlei sostuvo que el territorio debería "ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".

"Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas", afirmó Milei al medio británico. "No es negociable", enfatizó.

En desarrollo...

