Brigitte Bardot y Alain Delon, el romance más deseado

Ella, Brigitte Bardot, era el felino más escultural de Francia y su colección de amantes enhebraba un centenar de nombres. El, Alain Delon, le había roto el corazón a Romy Schneider y embrujaba legiones de mujeres con sus ojos verdes de tigre de Bengala al acecho.

Hubieran agotado tiradas y ediciones extras con los pormenores del romance más esperado de Francia. Sin embargo, siempre fueron muy medidos cuando uno hablaba del otro. Hasta que dejaron de serlo.

"Feliz cumpleaños, mi Alain. Te amo 80 veces", había escrito Brigitte Bardot el 8 de noviembre de 2015, cuando Alain Delon, otro mito viviente del cine francés, cumplía 80 años.

Brigitte Bardot y Alain Delon se conocieron en una sesión de fotos, en 1968

"Eres el símbolo vivo de la obra maestra que Francia ha producido durante ese siglo que atravesamos juntos", le escribió de puño y letra en un mensaje que llegó hasta la agencia AFP.

"Eres ese águila de dos cabezas, el ying y el yang, lo mejor y lo peor, lo cual te vuelve a la vez inaccesible y tan cercano, frío e incandescente", decía la rubia que era un año mayor que él.

"Llevas en tí la belleza, el coraje, la elegancia, la potencia, que hicieron de ti la inmensa estrella internacional jamás igualada, ni reemplazada".

"Te mereces respeto y admiración, pero también el amor, la calidez, la complicidad que comparto contigo desde siempre. Feliz cumpleaños, mi Alain. Te amo 80 veces", agregó a modo de cierre acompañando su firma con el dibujo de una flor.

Bardot y Delon, romance deseado por los franceses

Brigitte Bardot y Alain Delon no se habían conocido en un set de filmación sino en el estudio Harcourt, en Paris, para una sesión fotográfica con Sam Levin, justo en el momento en que ambos comenzaban a ser escandalosamente famosos por su belleza y desparpajo.

Los dos actores rodaron dos películas juntos, Les Amours célèbres (Michel Boisrond, 1961) e Histoires extraordinaires (Federico Fellini, Louis Malle y Roger Vadim, 1968, Historias extraordinarias.

Desde el primer día, Brigitte Bardot y Alain Delon se entendieron como si conocieran desde siempre.

"Para nuestra primera película juntos, vestíamos ropa de la Edad Media y nos decíamos un diálogo de Jacques Prévert, antes de morir abrazados en las aguas de un río. No podíamos comenzar mejor”, record una vez Delon en una entrevista concedida a Nice Matin.

Desde luego, dado el irrefrenable atractivo que cada uno de ellos ejercía en el sexo opuesto, todos daban por hecho que luego de ese chapuzón en el río, las dos estrellas máximas del cine francés calentaron juntos sus cuerpitos mojados. Sin embargo, no fue así: “Lo extraordinario es que nos amábamos tan fuertemente sin haber tenido nada juntos. Ese es el amor verdadero. En efecto, jamás hubo slgo entre Brigitte y yo”, reveló categórico en 2020.

"Alain siempre fue un inmenso amigo, como un hermano. Somos muy cercanos el uno del otro, pero nunca estuvimos enamorados" dijo tiempo después Brigitte Bardot, confirmando la revelación de Delon.



