Murió un motociclista uruguayo tras chocar con el auto de una turista argentina en Punta del Este

Un motociclista uruguayo de 44 años murió este viernes por la tarde en Punta del Este, tras chocar a alta velocidad contra el auto de una turista argentina sobre la rambla de la Playa Brava. El hombre salió despedido varios metros y falleció en el momento.

El accidente ocurrió cerca de las 14, a la altura de la parada 33 de la Playa Brava, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, una de las calles más transitadas de Punta del Este. La víctima circulaba en una motocicleta Yamaha YZF-R3, sin casco, en dirección al centro de la ciudad cuando impactó contra un Mercedes Benz con matrícula argentina.

Según las imágenes difundidas por Montevideo Portal, el motociclista se desplazaba a gran velocidad e impactó sobre uno de los laterales del vehiculo, que ya estaba cruzando la calzada en procura de llegar al carril opuesto. El choque fue de enorme violencia y el conductor de la moto salió despedido para caer a unos 20 metros, sobre el cantero central de la rambla. Las impactantes imágenes muestran cómo la víctima salió volando y terminó sobre el pasto:

A la conductora del automóvil, una mujer argentina de vacaciones en el balneario, le hicieron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Previamente fue asistida por una crisis nerviosa.

Por disposición judicial, recuperó la libertad y quedó emplazada a presentarse el próximo lunes ante la Fiscalía Departamental de Maldonado con asistencia de un abogado.

El siniestro se produjo en un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en el principal destino turístico de Uruguay. Autoridades locales advirtieron que, desde el inicio del movimiento intenso de turistas, se registraron alrededor de 30 accidentes de consideración en las primeras 48 horas en la franja costera del departamento de Maldonado.

La cifra encendió las alarmas de cara al próximo fin de semana, cuando se espera el pico de ingreso de visitantes y una mayor congestión vehicular en Punta del Este, especialmente en zonas como la rambla de Playa Brava.

