“Basta de accidentes”: vecinos insisten con pedido de semáforos en esquina peligrosa de Córdoba

Los vecinos que viven en los alrededores de la plaza Rafael Núñez, en el barrio San Martín de Córdoba, exigen la instalación urgente de semáforos en la intersección de las calles Europa y Martín García, donde reportan un promedio de un choque por semana. A pesar de múltiples pedidos formales presentados durante los últimos años, las autoridades municipales no dieron respuesta a las preocupaciones de seguridad de la comunidad.

El Centro Vecinal de Barrio San Martín presentó no menos de tres solicitudes ante la Municipalidad de Córdoba, pero, según relataron a PERFIL CÓRDOBA, no recibieron respuestas ante la sucesión de siniestros viales en la zona.

"Solicitamos la instalación de un cruce semafórico con señales peatonales en la intersección de calles Europa y Martín García", dice una de las notas. El documento adjunta firmas de vecinos y argumenta el pedido en "los accidentes que aquí se ocasionan permanentemente".

Facundo Quinteros, quien se desempeña como presidente del Centro Vecinal, detalló el peligro persistente en un testimonio. "Este martes por la tarde hubo otro accidente en esa esquina", afirmó. "Venimos pidiendo semáforos en ese lugar hace al menos cuatro años".

La proximidad de la intersección al sector de juegos infantiles de la Plaza Núñez preocupa particularmente a las familias. Quinteros recordó una situación que pudo terminar en tragedia: "En una ocasión un auto se subió a la vereda en esa esquina". Caracterizó el lugar como "una esquina complicada donde no se respetan las velocidades, ni los derechos de paso".

Hallaron una granada mientras realizaban una obra en Valle Escondido

Según Quinteros, ya se realizaron evaluaciones técnicas. "Yo personalmente con la gente del Centro de Control estuve con inspectores ahí evaluando la situación, la factibilidad, pero falta la decisión política", explicó. El dirigente vecinal trabajó anteriormente para una empresa que hacía mantenimiento de semáforos, lo que le dio conocimiento directo del proceso de aprobación.

La comunidad dirigió varios expedientes a distintas dependencias municipales, incluidas ingeniería de tránsito, movilidad urbana y el centro de control de tránsito. "Tenemos varios expedientes iniciados en el Palacio", confirmó Quinteros. "Ni siquiera nos contestan".