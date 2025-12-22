El prodigio Faustino Oro recibió el Premio Perfil por el Mejor Aporte desde el Deporte al Desarrollo Humano

El prodigio argentino, Faustino Oro recibió hoy el Premio Perfil 2025 al mejor aporte desde el deporte al desarrollo humano por su destacada trayectoria en el ajedrez, donde demostró un dominio excepcional y un talento precoz que le valió el apodo de "El Messi del ajedrez".

En una ceremonia realizada en la sede de Editorial Perfil, el premio fue recibido por el streamer de ajedrez Pablo Gowezniaksky, quien destacó el talento de Oro: "Faustino Oro es alguien especial. Yo soy streamer de ajedrez y tengo la rara —insólita— situación de ser el streamer más importante del país en un deporte que va a crecer muy fuertemente, porque tenemos a un genio. Tenemos verdaderamente a un genio ante todos nosotros".

Y agregó: "Faustino va en la búsqueda de ser el mejor ajedrecista de la historia del país. Tiene 12 años y ya tiene logros realmente impresionantes. Tenemos antecedentes enormes: Miguel Najdorf, Oscar Panno, y más recientemente Diego Flores, que ganó el título de campeón argentino por octava vez. Es decir, no la tiene fácil. Pero quiero decirles algo. Tenemos a este chico que, en un mundo ultracompetitivo como el ajedrez, lleno de grandes talentos, todos los especialistas —y yo difícilmente me consideraría uno—, gente que ha dedicado toda su vida al ajedrez y a formar jóvenes talentos, me han dicho personalmente que probablemente no veamos en nuestra vida un talento como Faustino Oro".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gowezniaksky destacó que Oro "tiene una meta muy clara. Es como cuando uno veía al Diego hablar, haciendo jueguitos en el potrero. Faustino repite esa misma humildad, sencillez y franqueza, y también la misma inteligencia, porque el Diego era muy inteligente. Él dice: ‘Mi sueño es ser campeón mundial’. Yo he escuchado frases similares de otros ajedrecistas, pero en Faustino Oro uno puede visionarlo".

Y finalizó: "Faustino Oro ha roto diez récords mundiales. Es algo extraordinario. Diez récords mundiales en el ajedrez, un juego ultracompetitivo".

A temprana edad, Oro comenzó a jugar en la pandemia de COVID-19 e, inicialmente, su acercamiento al juego fue de manera autodidacta, con su padre, antes de ser entrenado por varios maestros y profesores.

Su habilidad innata y sorprendente, evidente desde esos inicios, fue rápidamente reconocida, con uno de sus primeros profesores describiendo su talento como "avasallante" y destacando su pasión, disciplina, creatividad e inteligencia.

Actualmente, Oro reside en Badalona, España, con sus padres, una decisión tomada para aprovechar las mejores oportunidades para su desarrollo ajedrecístico, aunque sigue representando a su Argentina natal en los torneos. Pese a su enfoque en el ajedrez, su padre lo describe como un niño normal, hijo único, que cursa sexto grado y asiste a la escuela regularmente, disfrutando también de actividades como ir a la pileta (piscina), a la plaza y a la playa.

Cuáles son los récords de precisión y títulos de Faustino Oro

El impacto de Faustino Oro en el ajedrez se mide en récords de precocidad y una lista creciente de títulos:

♦ Maestro Internacional (IM) Más Joven: En julio de 2024, tras obtener el primer puesto invicto en el Torneo de Maestros en Barcelona, se convirtió en el Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia. Nadie había conseguido este título a tan corta edad.

♦ Récords de Puntuación Elo: Es el jugador más joven en la historia en superar los 2500 puntos de Elo FIDE. También ha alcanzado el Elo más alto en la historia del ajedrez para niños de 11 años. En partidas blitz (relámpago), ha llegado a superar los 3000 puntos de Elo en la plataforma Chess.com, ubicándose entre los diez mejores en esta modalidad.

♦ Norma de Gran Maestro (GM): A los 11 años, en septiembre de 2025, logró su primera norma de Gran Maestro en un torneo en Madrid. Esto lo posiciona como el segundo ajedrecista más joven en conseguir esta primera norma, acercándose al título más importante.

Faustino Oro, el niño prodigio de Buenos Aires, continúa redefiniendo los límites de la precocidad en el ajedrez

Derrotó a Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura en partidas bullet en 2024, quedando entre los mejores del Bullet Brawl

♦ Líder de Rankings Mundiales Juveniles: Ha liderado con amplia diferencia las clasificaciones mundiales de ajedrez en múltiples categorías, incluyendo Sub-8 (2021), Sub-10 (diciembre 2023), Sub-11 (diciembre 2023), Sub-12 (enero 2024) y, más recientemente, figuró como N°1 Mundial Sub-13 y Sub-14 en las modalidades clásica, rápida y relámpago (Blitz).

♦ Victorias Destacadas: Su palmarés incluye títulos internacionales como el Campeonato Panamericano Sub-10 (2022) y el Torneo Sunway Sitges Chess Estiu Blitz (2024), entre otros. También ha derrotado a grandes maestros de renombre como Alan Pichot y Pepe Cuenca.

Su éxito no solo se limita al juego, sino también a su notoriedad. Ha sido galardonado con el Premio Olimpia de Plata 2024 en la categoría de Ajedrez y, según algunos registros, ha sido uno de los deportistas más mencionados en el mundo. La leyenda Garry Kasparov incluso hizo un juego de palabras, refiriéndose a él como "¿Chessi?" en su cuenta de X. Faustino Oro, el niño prodigio de Buenos Aires, continúa redefiniendo los límites de la precocidad en el ajedrez.

MV