Llega una nueva entrega de los Premios Perfil

Está terminando el 2025 y PERFIL realiza la edición XV de sus premios anuales, en los que se reconoce a aquellas personalidades que se destacaron en materia de libertad de prensa, aportes artísticos y culturales, y contribuciones a la paz y al pensamiento crítico. El evento está convocado para este lunes 22 de diciembre en el edificio de la editorial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ediciones anteriores, estos mismos premios fueron ganados por personas tan importantes y diferentes como la reciente Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la escritora Gabriela Cabezón Cámara y la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Se trata de un homenaje a personas que, desde su lugar, luchan por un mundo mejor.

El jurado de este año está compuesto por Rafael Bielsa, Agustín Salvia, Mabel Bianco, Diana Maffia, Damián Tabarovsky y Julio César Crivelli. La presentación del festejo contará con las palabras de Jorge Fontevecchia, fundador del Grupo PERFIL.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las categorías de los premios son para: la libertad de prensa internacional; el mejor aporte desde el deporte al desarrollo humano; la mejor obra o proyecto artístico contemporáneo; la mayor contribución a la paz internacional; el mejor aporte al pensamiento crítico nacional; el mejor aporte al pensamiento crítico internacional; la mejor divulgación científica; el mejor aporte al bien común, y dos premios especiales relacionados al periodismo argentino.

En paralelo a la celebración de este lunes, la editorial lanzó una edición especial de más de 200 páginas en un formato especial, de lomo cuadrado, que registra muchos de los momentos esenciales del diario PERFIL, que sale impreso los sábados y domingos.