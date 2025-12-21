La tapa del Diario PERFIL del domingo 21 de diciembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.097 del Diario PERFIL, de este domingo 21 de diciembre de 2025, un número al que acompañan 6 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos, El Observador, Marie Claire y Diseño & Decoración:

Escala el conflicto: el PRO va a la Justicia contra LLA y dice que “se perdió la confianza”. El “affaire de las auditorías”, el acuerdo de Martín Menem y Máximo Kirchner, abrió una grieta en un momento crítico entre fuerzas naturalmente aliadas en el Congreso. La presentación consistirá en un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo. La interna feroz se expande a los municipios bonaerenses.

Sindicalistas: todos desunidos negociaremos. La interna de la CGT abre un punto de debilidad ante la reforma laboral que propugna el Gobierno. Divergencias sobre un paro general.

Caputo se apresura a pasar la gorra para llegar al vencimiento de enero 2026.

Cristina. La expresidenta fue internada con autorización judicial por una apendicitis.

La costa atlántica llega al verano con “más dudas que certezas”.

Honduras. En un clima de tensión política, el país sigue sin definir el nuevo presidente. Aún hay 2.800 votos con inconsistencias.

ISIS. Alarma internacional por el resurgimiento de “células dormidas” de Estado Islámico. Hubo detenciones en EE.UU.

Estudiantes. En tiempo de descuento le ganó a Platense la final entre los dos campeones de la Argentina. Hubo dos goles de Alario.

Ola de futbolistas asesinados en Ecuador. Hubo cinco muertos en 2025. Una espiral de violencia que se expande en todo el país.

Inés Weinberg, la jueza suprema de CABA, con Fontevecchia: “Es algo malo una Corte sin mujeres”.

Milei en Paraguay defendió a Trump. Definiciones ideológicas en el Mercosur.

Inseguridad 2025: crece un 20% el delito y se corre del AMBA.

Pedro Rosemblat: el streamer que convoca más que los políticos. Junto 25 mil personas en Argentinos Juniors.