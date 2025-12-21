Más presión a Maduro: EE.UU. interceptó otro petrolero que salía cargado desde Venezuela

Estados Unidos interceptó este sábado a otro enorme carguero petrolero que salía desde Venezuela rumbo a refinerías asiáticas, y aunque el navío tenía bandera panameña, fuentes citadas por New York Times lo vinculan con intereses chinos. Se trata del petrolero "Centuries", que así pasó a formar parte del juego de ajedrez que la Casa Blanca libra en pos de amedrentar y dejar sin fuentes de financiamiento al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Luego que trascendieran las imágenes de las fuerzas estadounidenses rodeando al petrolero, desde Caracas los voceros chavistas consideraron como "una operación de piratería naval". Al margen de los discursos, el tema apunta a jaquear las vías de financiamiento del gobierno de Maduro.

"En una operación antes del amanecer en la mañana del 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela", indicó un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Junto al mensaje fue publicado un video de casi ocho minutos con imágenes aéreas que mostraban un helicóptero sobrevolando justo por encima de la cubierta de un gran petrolero en el mar. "Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos", agregó Noem.

"Ha sido un robo y secuestro"

Desde Venezuela, el tema fue duramente cuestionado, y se lo sindicó como "un robo y secuestro" del segundo buque petrolero en pocos días, y el chavismo denunció "la desaparición forzada" de la tripulación del 'Centuries'.

"Estos actos no quedarán impunes", se indicó en un comunicado firmado por la vice Delcy Rodríguez. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia", agregó la nota.

Un helic´ptero estadounidense sobrevuela el petrolero Centuries, antes de interceptarlo. (FOTO AFP)

Una publicación del Departamento de Seguridad Nacional identificó al buque como el Centuries y afirmó que era "sospechado de transportar petróleo sujeto a sanciones estadounidenses".

Centuries es un petrolero de propiedad china con bandera de Panamá, según TankerTrackers, un servicio en línea que monitorea envíos y almacenamiento de petróleo.

Se indicó que el Centuries cargó 1,8 millones de barriles de crudo en un puerto venezolano a principios de este mes, antes de ser escoltado fuera de la zona económica exclusiva de Venezuela el 18 de diciembre. La base de datos VesselFinder también registró la última ubicación del barco frente a la costa venezolana.

Una revisión de AFP determinó que el Centuries no aparece en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo en una publicación en X que el petrolero "contenía petróleo sancionado de PDVSA", en referencia a la petrolera estatal de Venezuela, y acusó al barco de ser "un buque con bandera falsa que opera como parte de la flota en la sombra venezolana".

AFP/HB