Cumbre de dirigentes para el desembarco de Dante Gebel

El padre del titular del sindicato de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, es uno de los hombres más cercanos al empresario, periodista y líder evangelista Dante Gebel, acaso de su “mesa chica”. Por ello el gremialista y dirigente peronista viene siendo uno de los que comenzaron a apostar, temprano, a que se tiente con la política doméstica e, incluso, ensaye una candidatura nacional como un nuevo outsider.

Pero no solo su padre es parte del núcleo íntimo del también conductor y actor: Daniel Darling, el CEO de los emprendimientos de Gebel, es el padrino del propio Brey.

Con esta relación familiar empezó a idear un futuro político. Y empezó a sumar. Uno de los primeros en comenzar un armado incipiente es el legislador Eugenio Casielles, armador peronista y quien fue uno de los fundadores de La Libertad Avanza, desplazado tras distanciarse de Karina Milei.

Con todo, desde que Mario Pergolini –socio y otro de los impulsores de una hipotética candidatura– lo consultó en su programa nocturno sobre una candidatura y Gebel no lo descartó, de manera abrupta comenzó a generarse una conversación pública –y también privada– sobre la chance de que su figura sea una cara nueva para la política nacional. Un nuevo outsider como supo ser en algún momento también el propio Javier Milei.

En este marco, en estas horas arrancó una convocatoria para lo que será el primer encuentro de aquellos que ven con buenos ojos el proyecto Gebel 2027. La fecha será el próximo 30 de diciembre y, en principio, podría ser en un gremio afín o en un hotel céntrico.

Allí se congregarán los dirigentes que buscan darle un sustento político, una marca, a un futuro armado nacional.

Además de Brey y Casielles, se sumará el titular del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia), José Minaberrigaray; el ahora exlegislador porteño liberal, Yamil Santoro; y varios exseguidores de La Libertad Avanza –algunos influencers y comunicadores muy conocidos– que también ven con buenos ojos el tema.

Según cuentan fuentes confiables a PERFIL en la CGT, donde Brey ocupa la Secretaría de Deportes, vienen siguiendo los movimientos que pueda dar Gebel. Es más: tanto el líder de la Uocra, Gerardo Martínez, como el triunviro Cristian Jerónimo (sindicato de trabajadores del vidrio) mostraron interés en saber qué ocurre con el empresario y evangelista.

También estarán dirigentes deportivos como Pedro Villarreal, el presidente de la Unión de Clubes de Barrio y el exjugador de Boca y Banfield, Walter Ervitti, quien junto a su cuñado, colaboran con el trabajo social que realiza Gebel en el país.

Además, aunque están guardados bajo siete llaves sus nombres, hay dos diputados nacionales y varios provinciales que estuvieron en LLA y se distanciaron, más un grupo de concejales peronistas que dijeron que participarán.

Por su lado, aunque se lo ofrecieron en varias oportunidades Ramiro Marra se viene negando a participar del espacio. Aunque ante sus íntimos confía en que el próximo presidente argentino volverá a ser un outsider y no un dirigente de la “política tradicional” argentina. Lo vivió personalmente con Milei entre 2020 y 2023. Marra sigue gozando de una enorme influencia en redes sociales y, aunque nunca decidió contar lo que pasó con su salida de LLA, tiene pensado, tarde o temprano, develarlo.

El mapa se completa con incipientes diálogos informales con intendentes y gobernadores que aún no encuentran un faro para 2027.

“Estamos organizando todo para que si Dante Gebel quiere participar pueda hacerlo”, blanqueó abiertamente esta semana el armador Casielles en Se viene por AZZ streaming.

A nivel personal, Gebel es nómade: vive viajando a California, donde tiene el River Arena que da dos servicios todos los domingos en Anaheim. Por ello, para la gira que culminó hace dos semanas en el teatro Gran Rex de Presidante –donde juega justamente a ser jefe de Estado– tuvo que ir y volver de Los Ángeles durante meses. En febrero vuelve a retomar su espectáculo por Latinoamérica. Ante sus confidentes Gebel es crítico de Milei, por las formas pero también por lo que considera falta de mirada social. En su discurso público, pero también privado, es un evangelizador del fin de la grieta. Y uno de sus ejes está puesto en el mundo del trabajo. Por ello no es casualidad que ya haya gremios que lo miren con agrado.

Por lo pronto, Pergolini es hoy uno de sus más acérrimos defensores. En círculos empresarios se lo escuchó decir que “Dante va a ser presidente” si decide jugar políticamente. Gebel por ahora sigue repitiendo que no lo descarta.