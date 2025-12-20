El massismo se pronunció contra la reforma laboral

La senadora bonaerense Malena Galmarini se pronunció en sus redes sociales en contra del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Advirtió que “esta no es la reforma que necesitamos” y destacó que desde el Frente Renovador trabajan en una propuesta alternativa “que aumente el empleo formal haciendo crecer la economía y cuidando a nuestras PyMEs, que generan el 80% del trabajo en Argentina”.

En ese sentido, la legisladora de la provincia de Buenos Aires planteó la necesidad de avanzar hacia una simplificación tributaria real, destacando que “no se puede tratar igual a un pequeño comercio o micro PyME que a una gran empresa”. Para Galmarini, el incentivo debe estar puesto “en producir e innovar, no en la especulación”. También remarcó que acompañar a las mujeres debe ser una prioridad, promoviendo más crédito, capacitación y cobertura en cuidados ante “la ausencia total de inversión en jardines”, y propuso la universalización de las licencias como una forma de alcanzar “justicia social real”.

Asimismo, la senadora hizo hincapié en la situación de los trabajadores de plataformas, reclamando “transparencia e ingresos dinámicos” y señalando que “el algoritmo debe reconocer derechos y protección”. Sostuvo: “Nuestra visión incluye un modelo de trabajo con derechos, protección y, sobre todo, futuro. No buscamos solo describir lo que pasa; trabajamos para cambiarlo”.

Galmarini cuestionó los resultados del modelo económico actual al reforzar que “la reforma laboral de Milei ya está en marcha y ya fracasó”. Advirtió que las consecuencias se sienten en todos los sectores: “Casi 20.000 PyMEs menos, una desocupación del 8% que golpea sobre todo a jóvenes y mujeres, y un pluriempleo récord del 12%”. En este contexto, subrayó que “no son estadísticas, son proyectos de vida truncados”, y alertó que la caída del poder adquisitivo afecta cada vez más a docentes, jubilados y trabajadores de la salud.

Por último, rechazó las medidas que buscan consolidar la reforma en debate, al alertar que implican “vacaciones cuando el empleador quiera, sueldos en bonos o tickets, techo a los salarios, robo de horas extras y desfinanciamiento de la seguridad social para facilitar despidos”.