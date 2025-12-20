PJ PBA: hay fecha de renovación y una pelea abierta por la sucesión

En el peronismo bonaerense todo está en discusión. La victoria local de septiembre fue rápidamente opacada por la derrota de las listas de octubre que volvió a poner en el escenario la pelea no sólo por los liderazgos sino también por cada cargo que se debe revalidar. Algunas disputas, como las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia se fueron saldando, pero otras como el control del Senado y la pelea por el PJ se extenderán.

El tiempo de Máximo Kirchner al frente del partido bonaerense se terminó cuando apenas se llegó a acordar estirar por unos meses la disputa por sucesión. “Nos fuimos con más garantías que con las que entramos”, evaluó un dirigente que responde a Axel Kicillof. La pelea no sólo tiene que ver con quién pone el nombre Del próximo presidente del PJ: El gobernador bonaerense quiere mayor control del organismo y lo consiguió.

¿Por qué? El jefe provincial entendió lo que significa el sello del PJ en la madrugada del 20 de junio cuando, en medio de la discusión por el cierre de listas con el kirchnerismo, se quedaba sin la posibilidad de presentar listas para la elección provincial. “Ahora logramos tener paridad”, detalla este dirigente sobre la negociación de este viernes en el que consiguieron tener tres apoderados (mismo número que el kirchnerismo) y que la Junta resuelva por dos tercios (y así con cinco miembros poder frenar decisiones). Además, se pusieron de acuerdo con la fecha de la elección (que muchos quieren evitar) aunque fue acá que Máximo Kirchner le puso un freno a tanto reclamo.

El kicillofismo pretendió estirar aún más la convocatoria a elecciones pero el titular del PJ fue claro: no puede dejarle margen a que la justicia revise decisiones partidarias y tanto el Congreso como la Junta tienen mandato hasta el 17.

La fecha es el 15 de marzo pero el 8 de febrero será la presentación de listas. El objetivo es llegar a un acuerdo para ese entonces y que no haya distintos candidatos que después puedan seguir negociando que sólo quede uno. Hasta entonces, el Congreso a cargo de Fernando Espinoza y la Junta a cargo de Leonardo Nardini, tendrán la tarea organizativa.

El diputado nacional y líder de La Cámpora no admite si quiere seguir al frente del PJ y solo habla de llegar a un acuerdo para la futura conducción. Pero sabiendo que su nombre no convence a todos los sectores, se empezó a evaluar desde el propio kirchnerismo la posibilidad de proponer otra figura.

Axel Kicillof tampoco admite ir por el partido pero deja correr a los suyos y los distintos intendentes y funcionarios que hoy responden al Movimiento Derecho al Futuro plantearon la discusión por la sucesión y el control partidario.

Para que la interna no termine de romper al partido en el encuentro del Consejo convocado para este viernes debieron pasar varias reuniones previas, charlas telefónicas y mensajes de whatsapp cruzados. El objetivo fue llegar a este viernes con un acuerdo básico de evitar que la interna se desborde y, para ello, también hubo un encuentro previo antes de formalizar la reunión.

De un lado estuvieron Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, Federico Otermín, Juan Pablo De Jesús y Alejandro Di Chiara. Del otro (en representación de Kicillof) se sentaron Julio Alak, Fernando Espinoza, Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Andrés “Cuervo” Larroque. Esta discusión por los lugares del partido duró dos horas y allí se pasó al encuentro general.

“Ahora las reglas de juego quedan un poco más clara pero aún nada garantiza una lista de unidad. Está claro que el gobernador necesita un partido alineado y que no obstruya sus decisiones, pero la discusión por el nombre recién se viene ahora”, explicó un representante de Kicillof.

La desconfianza continúa. Desde la gobernación quieren que el kirchnerismo deje poner las autoridades del Senado bonaerense según la línea sucesoria que plantee el gobernador. “Cristina le dio a Macri y a Milei la decisión de quiénes están debajo de él y acá a Kicillof se lo quieren discutir”. Esta pelea pasó para febrero.

Desde el kirchnerismo le bajaron el tono a la interna y cedieron ante los reclamos pero siguieron sin adelantar qué nombre pretenden para encabezar el partido. “Acá nos sentamos y en algunas horas de discusión pudimos resolver las cuestiones operativas. En otro momento ni siquiera logramos eso”, dijo un representante K. Apenas hubo algunos cruces por las afiliaciones tardías en algunos distritos y alguna chicana hacia el kicillofismo por querer poner apoderados sin su ficha partidaria. Se cambiaron rápidamente los nombres y la reunión finalizó con un homenaje al exintendente de Berazategui, Juan José Mussi. Continuará…