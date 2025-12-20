Peligra la sanción del Presupuesto 2026 antes de fin año y la Rosada recalcula

En su carrera contrarreloj para tener una ley de Presupuesto, llena de contramarchas, el Gobierno dio un nuevo paso. Logró dictamen de mayoría en el Senado y confirmó fecha de sesión en la Cámara alta.

Con un dato no menor: introducirá modificaciones en el polémico artículo 75, que no se plasmaron en el dictamen, para que el proyecto vuelva a Diputados. Una maniobra que dilatará tiempos, con peligro concreto de que Javier Milei se quede sin ley de leyes este año, tal como tenía previsto.

Las horas para La Libertad Avanza apremian. Porque las sesiones extraordinarias tienen como fecha de finalización el 30 de diciembre y el texto con el cálculo de gastos y egresos de 2026 que viene será debatido en el Senado recién el 26.

En el recinto, el oficialismo va a proponer cambios en torno al apartado del capítulo 11 del texto original, el que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario y que fue rechazado en Diputados.

Por lo cual, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja, que deberá ratificar, o no, lo dispuesto por el espacio violeta que apuesta al debate los días 29 y 30 de este mes.

“Estamos preparados”, avisan en el bloque.

Sin embargo, otras fuentes oficiales parlamentarias, ante la consulta de PERFIL, reconocen que el riesgo de quedarse por lo menos este año sin sanción del proyecto es latente y cargan las culpas en “gobernadores y legisladores que no comprendieron el mensaje de la sociedad”. La posición no es unánime, dicen en Balcarce 50, lugar en el que sobra optimismo para alcanzar acuerdos en tiempo récord con mandatarios que exhibieron discrepancias y pidieron permutas.

En torno a qué tipo de conversiones se preparan para seducir a la oposición, no hay cuestiones resueltas. Solo hubo consenso en pulir la letra del proyecto, decisión que se cocinó en una reunión de la mesa política del Gobierno que tuvo lugar el viernes por la tarde en la Casa Rosada.

En ese ámbito, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, Martín Menem, titular de la Cámara baja, Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA, Diego Santilli, ministro del Interior, y Santiago Caputo, asesor presidencial, coincidieron en que este presupuesto genera déficit fiscal.

Y determinaron, tal como trascendió desde la Casa Rosada una vez que concluyó el cónclave, que bajo ninguna circunstancia “se va a aprobar una iniciativa que atente contra el equilibrio fiscal, piedra angular de este Gobierno”.

Esta posición no estuvo firme en las últimas 48 horas, en las que la fuerza violeta mostró un sinfín de contradicciones. En principio, con un sector que anticipó que el proyecto se iba a tratar en la Cámara alta tal como fue aprobado en Diputados, con argumentos concretos.

Son los que resaltaron la necesidad de que Milei tenga por primera vez su ley de leyes y pueda ofrecer una señal contundente a los mercados.

La primera postura estuvo al comando de la senadora Patricia Bullrich, la jefa del bloque violeta.

Ni bien LLA logró dictamen, con 11 firmas sobre un total de 17, avisó en una rueda de prensa que no estaba en el radar del Gobierno avanzar con variaciones.

“Es el primer presupuesto de la era Milei que se vota. Para nosotros es muy importante porque es una institución fundamental para darle certezas a todos los sectores. Vamos a seguir adelante con este dictamen”, planteó la ex ministra de Seguridad.

En esa oportunidad, la legisladora reconoció que el texto colaboraba con el desequilibrio de las cuentas públicas, No obstante, indicó que se podía subsanar con “otros instrumentos”.

“Nosotros tenemos una regla de oro que es el superávit fiscal. Tendremos que acomodar la posibilidad de tener déficit y cómo eso se va a arreglar. Pero no va a ser mediante este Presupuesto sino mediante otros instrumentos”, recalcó la legisladora.

La segunda posición la encabezó el ministro del Interior, Diego Santilli.

Fue el “Colorado” quien sostuvo en un raid mediático que el presupuesto sancionado no se ajustaba a los objetivos de la gestión Milei. Fue el primero que reclamó variaciones en el artículo 75 durante el debate en el recinto.

“El punto del artículo puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, señaló, con un mensaje a los mandatarios provinciales amistoso luego de una gira intensa que protagonizó el funcionario por varios distritos en los que buscó pactos con los jefes de los ejecutivos. “Hay muchos que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado.

De hecho, han bajado 2.5% de su gasto, han ordenado”, destacó.

Además de las idas y vueltas, hubo pases de factura puertas adentro y las distintas alas libertarias volvieron a exhibir signos de tensión. Nada nuevo.

Desde Casa Rosada resurgieron las críticas a los Menem (Martín y su primo Eduardo “Lule”) y a Santilli por la fallida negociación parlamentaria que se caracterizó, además, por consagrar sillas para los gobernadores en la Auditoría General de la Nación.

En la Cámara de Diputados se defendieron con estas palabras sobre el capítulo 11 caído en desgracia: “Tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron suficientes. Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes para alcanzar los objetivos”, explicaron.

Deuda: Toto retomó la rosca con Macri

Luis Caputo, el ministro de Economía, y Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, retomaron el contacto con una reunión en el Palacio de Hacienda para negociar la deuda que mantiene Nación con la Ciudad que gestiona el dirigente del PRO.

El eje central del cara a cara fue hablar sobre el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema acerca de la coparticipación federal, un conflicto que data de años de tensiones entre la jurisdicción y la administración central. El alcalde apuesta a cobrar aproximadamente $350 mil millones de pesos acumulados desde agosto. En torno al encuentro, duró aproximadamente 40 minutos y fue positivo. Del lado del jefe de gobierno, indicaron que “hubo buen diálogo”, y destacaron “la predisposición y la voluntad de ambas partes de seguir trabajando de manera coordinada entre los equipos económicos”.

Precisaron que el cónclave “tuvo como eje normalizar las transferencias correspondientes a la Ciudad y encauzar una solución definitiva a un tema clave para su funcionamiento”.