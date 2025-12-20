El presidente Javier Milei reiteró la necesidad de una “reforma institucional integral” del Mercosur, al considerar que el bloque “no cumplió ninguno de los objetivos” para los que fue creado y que su estructura actual genera un costo económico elevado para la región.

Además, el mandatario trató de "narcoterrorista" a su par venezolano Nicolás Maduro y apoyó el accionar del gobierno de EE.UU. contra el gobierno venezolano.

Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Milei sostuvo que el bloque “nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad”, pero afirmó que esos propósitos no se materializaron. En ese sentido, planteó que la integración regional debe “estar al servicio del comercio y no de la burocracia”.

El mandatario remarcó la necesidad de avanzar hacia “un arancel moderno, simple y competitivo, alineado con la práctica de los bloques dinámicos del siglo XXI”, y advirtió que, de no hacerlo, los países miembros “seguirán creciendo por debajo del promedio mundial”.

Al cuestionar el desempeño del bloque, Milei señaló que “no hay mercado común ni libre circulación efectiva”, y mencionó además la ausencia de coordinación macroeconómica, armonización normativa y un aumento significativo del comercio interno. En contrapartida, criticó la existencia de “una burocracia sobredimensionada e ineficaz”.

El jefe de Estado citó datos oficiales del propio Mercosur para sostener que el comercio intrazona representa hoy una proporción inferior a la de períodos históricos, pese a que el bloque mantiene algunos de los aranceles externos más altos a nivel global. “Un arancel así no protege el empleo, lo destruye”, concluyó.

Milei: "Argentina saluda la la presión" de Trump contra Maduro

En medio de la escalada de la tensión EE.UU, que se agudizó con las declaraciones de Donald Trump advirtiendo que no descartaba un guerra, el presidente Javier Milei apoyó "la presión" del mandatario estadounidense para "liberar al pueblo venezolano".

"La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado", dijo Milei durante su intervención en la cumbre eel Mercosur.

Dijo que Venezuela "continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora" y llamó "narcoterrorista" a Nicolás Maduro.

