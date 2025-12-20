Para Lula, una intervención armada de EE.UU. en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria"

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva advirtió desde la cumbre del Mercosur que una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela sería "una catástrofe humanitaria".

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", resaltó el mandatario brasileño. Y dijo que "una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria". Fue durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en Foz de Iguazú, en la que también participa Javier Milei.

El gobierno de Trump viene atacando embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes escaló la amenaza y no descartó una guerra con el país caribeño.

Al citar el acto del viernes en la que inauguró un nuevo puente entre Brasil y Paraguay, Lula dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía. "Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.

En la cumbre hubo posiciones antagónicas sobre Venezuela. Brasil se negó a aprobar una resolución propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Lula agregó que el Mercosur mostró disposición para enfrentar el crimen organizado y mencionó acuerdos de recuperación de activos y otras medidas.

