Las 72 horas frenéticas de Milei, entre el Mercosur y disciplinar al Gabinete

Javier Milei tendrá 72 horas cargadas, con una agenda apretada. Marcada principalmente por su participación en la cumbre del Mercosur, este 20 de diciembre, y una reunión de gabinete en Olivos en el que realizará un balance del año 2025 y trazará los objetivos para 2026. El cónclave será acompañado por un asado y se espera que todos los funcionarios de primera línea de su gestión estén presentes.

El jefe de Estado, en un momento clave de su gobierno, en el que todavía no logró sancionar el Presupuesto 2026, decidió mostrarse activo durante toda la semana y en los próximas días. En ese sentido, hace días que confirmó asistencia al evento de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil.

Este encuentro, que congrega a los jefes de Estado del bloque regional, tiene distintos temas que Milei sigue muy de cerca. Por ejemplo, la integración comercial regional, la baja de aranceles externos y la posibilidad de que el bloque pueda avanzar en un acuerdo con la Unión Europea (UE), un tema en el que trabaja el Canciller, Pablo Quirno. Por el momento, la fecha para que exista un entendimiento puede ser el 12 de enero aunque en el oficialismo esperaban la firma del tratado para este mes. Pero la falta de apoyo entre los estados miembros, como Francia e Italia, obligó a frenar el avance.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el Gobierno lamentan la demora aunque saben que en este tipo de entendimientos los tiempos se estiran más de lo previsto. Por lo pronto, el jefe del ejecutivo estará presente y hablará de la relevancia de avanzar hacia una economía sin restricciones y que acelere la apertura comercial.

En este marco, Quirno viajó un día antes para participar de la reunión del Consejo del Mercado Común en Foz de Iguazú. Allí, aprovechó para plasmar la visión del Gobierno nacional sobre el futuro del bloque. Habló de “modernización, el impulso a la competitividad, el comercio y la integración regional, con reglas claras, menos burocracia y una mayor participación del sector privado”.

Como era previsible, destacó durante su exposición que la Argentina espera concretar “a la mayor brevedad posible” la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea. Y tiró una crítica al funcionamiento del bloque regional: “Su postergación debe servir para revisar las prioridad de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y resultados concretos”, evaluó el funcionario quien aprovechó el foro para pedir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Galloy y agradeció el apoyo regional por la cuestión Islas Malvinas.

Milei además tendrá otro evento de relevancia, el lunes. Ese día reunirá a su elenco de gestión, que incluye a primeras líneas de su administración, para repasar lo realizado este año. Además de un brindis y asado, habrá tiempo para planificar 2026 y hablar de temas que trastocan el presente libertario.

Según fuentes oficiales, la reunión tendrá como ejes centrales el seguimiento de las sesiones extraordinarias, la estrategia del oficialismo frente a los proyectos en debate —en especial el Presupuesto 2026— y el orden de la agenda gubernamental en el cierre del año. También se evaluará el impacto político de las protestas sindicales y la respuesta que ofreció el Gobierno.

En la semana, el Presidente ofreció una de sus entrevistas más extensas en el streaming Carajo, en la cual analizó el año y defendió las reformas que están bajo discusión parlamentaria. A lo largo de más de tres horas, valoró el respaldo de Estados Unidos antes de las elecciones y anticipó que habrá sanción de los proyectos más relevantes de la fuerza violeta.

De acuerdo a la visión del economista, antes de las elecciones de octubre, la oposición estuvo “8 meses tratando de romper el equilibrio fiscal” y afirmó: “El plan es importante, algunos dicen que al plan lo sostuvo EEUU, pero no nos van a dar una mano si nos estamos viniendo abajo, siempre le van a encontrar algo”.

Y destacó la baja de la inflación para estabilizar la economía, “Se le sacó el pie de encima a la gente”, aseveró.