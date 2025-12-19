Publicaban ofertas tentadoras en las redes y movían mercadería extranjera en grandes volúmenes en diferentes localidades dentro y fuera del país. Durante varios meses operaron a plena vista, pero ese entramado se terminó luego de una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que desbarató a una organización dedicada a la importación irregular y comercialización de mercadería de contrabando.

El operativo incluyó cuatro detenidos y ocho procedimientos realizados en los partidos bonaerenses de Lanús y Quilmes, donde los investigadores secuestraron más de 700 bultos con artículos de electrónica, perfumes, juguetes, ropa y herramientas, además de 70 celulares y seis automóviles. También se incautaron más de 20 millones de pesos y casi 50 mil dólares, computadoras y otros tipos de dispositivos electrónicos.

El punto de partida se dio a comienzos de septiembre, cuando la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), del Ministerio de Seguridad porteño, denunció a una organización que supuestamente vendía productos de origen extranjero sin respaldo aduanero. El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, que conduce el juez Pablo Yadarola.

Rastreo en las redes y el camino del dinero

A partir de la primera demanda, los investigadores detectaron perfiles en redes sociales que estaban interconectados, y desde allí se ofrecía una amplia gama de artículos, principalmente electrónicos y de tecnología.

Mediante el cruce de información societaria, bancaria, migratoria de los acusados, se pudo llevar a cabo la reconstrucción del funcionamiento interno de la banda y establecer el rol específico de cada uno de sus integrantes.

Según la investigación, uno de los implicados se mostraba como la cara visible del negocio en las plataformas digitales; otro se encargaba de la conseguir la mercadería y hacía la gestión comercial; un tercero coordinaba la logística y los envíos de los objetos; mientras que un cuarto participaba en tareas de almacenamiento y traslado.

Las tareas de campo y los seguimientos que llevó adelante la División Investigaciones de Organizaciones Criminales confirmaron la existencia de múltiples depósitos conectados entre sí, una oficina comercial que era utilizada como "showroom" para la exhibición de productos y ventas presenciales y una operatoria constante de carga y descarga de paquetes con mercadería.

El análisis de más de 800 envíos reveló un patrón reiterado de traslados desde zonas fronterizas, como Paraguay y Brasil, con productos de origen chino.

Compras encubiertas

Para avanzar en la causa y reunir prueba directa, los investigadores recurrieron a la figura del "agente revelador", es decir, se realizaron compras controladas en distintos puntos bajo investigación. Estas acciones permitieron constatar la comercialización de mercadería en infracción a la normativa aduanera y dio luz verde a los allanamientos.

Con los operativos concluidos, la organización quedó finalmente desarticulada. Sus cuatro integrantes, todos mayores de edad, fueron imputados por infracción al Código Aduanero Ley 22.415, que regula el servicio y establece las normas para la entrada y salida de mercancías del país, las infracciones y delitos vinculados al contrabando.

El expediente continúa abierto, mientras la Justicia analiza la documentación que fue secuestrada en los domicilios para determinar si existen más ramificaciones de la banda.

FP/DCQ