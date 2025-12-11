Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas luego de un nuevo allanamiento

Luis Armella, juez federal de Quilmes, ordenó este jueves 11 de diciembre la detención de Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas, en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que involucra a esa empresa y también alcanza a la AFA. Fuentes judiciales informaron a LN+ que, tras realizar un allanamiento en la localidad de Turdera, Lomas de Zamora, se decidió arrestar a la tesorera y registrar su casa, donde la Policía secuestró una computadora, una caja con documentación y seis celulares, entre otras pertenencias.

Ayer, el juez había ordenado realizar siete procedimientos en Capital Federal, sobre compañías y oficinas vinculadas a Ariel Vallejo, el titular de Sur Finanzas. Además, dispuso 33 allanamientos sobre el ámbito del fútbol, que alcanzaron a la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga, y 18 clubes de Primera y del Ascenso, incluyendo Acassuso, Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Deportivo Armenio, Excursionistas, Independiente, Racing y San Lorenzo.

Allanan dos casas de los presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia que figuran como dueños de la mansión en Pilar

Estos procedimientos se realizaron en diferentes domicilios vinculados a presuntas operaciones financieras y comerciales que Sur Finanzas habría mantenido con las instituciones deportivas a través de contratos de sponsoreo o vínculos administrativos. Los operativos también incluyeron domicilios vinculados a áreas administrativas y predios ligados a estas instituciones. El objetivo es recopilar material probatorio sobre el accionar de la empresa de Vallejo, una persona cercana a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

La teoría central de esta investigación es que la financiera habría blanqueado fondos no declarados a través de acuerdos con instituciones deportivas que le pedían ayuda financiera.

Ariel Vallejos, financista de Sur Finanzas, junto al Chiqui Tapia.

La historia de Sur Finanzas, la financiera que empezó patrocinando a Banfield y terminó acusada de lavado de dinero

Sur Finanzas, fundada en Adrogué hace tres años, fue, según la Agencia Noticias Argentinas, la principal patrocinadora de Banfield desde 2022, y luego expandió esta actividad, apoyando a Platense, Barracas Central y Racing, hasta lograr convertirse en patrocinadora de la Selección argentina y del torneo de Primera División.

San Lorenzo es otro club al que se vincula con la empresa porque tomó préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales, recibiendo más de 1900 millones de pesos de la empresa.

'Chiqui' Tapia juega al contragolpe: mandó foto con derechistas en la residencia de Donald Trump en Florida

El periodista Daniel Avellaneda en diálogo con Jonatan Viale para el programa “Pan y Circo” (Radio Rivadavia), remarcó que Vallejo “tiene vínculos con Tapia y puso la publicidad en Platense, en Banfield, en Racing, también en la espalda”.

