La empresa financiera Sur Finanzas, que está en la mira de la justicia luego de que la fiscal Cecilia Incardona decidiera avanzar con la investigación por presunto lavado de activos y evasión tributaria, se defendió de las imputaciones este viernes precisando en un comunicado que "las acusaciones son infundadas”.

La financiera de Maximiliano Ariel Vallejo, de fuerte vínculo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, salió a dar una respuesta a última hora del viernes ante la imputación formal de la justicia.

“Frente a las acusaciones infundadas que se realizaron en medios periodísticos en los últimos días y con el objeto de llevar tranquilidad a nuestros clientes, corresponde hacer las siguientes aclaraciones”, comenzó diciendo la nota de Sur Finanzas, que no llevaba firmas y solo el membrete de la empresa.

“Lejos de ser una entidad que busque ocultar su existencia o los servicios que presta, hemos invertido mucho dinero en publicidad para dar a conocer nuestras prestaciones a la mayor cantidad de gente posible. Tal es así que hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina”, indicó Sur Finanzas.

Vallejo, en una de sus fotos con Chiqui Tapia.

Asimismo, buscó despejar las sospechas sobre las actividades con esos clientes. “Todos los servicios que presta nuestro grupo se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”, aseveró la financiera de Vallejo..

“Contamos con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo”, remarcó y agregó que “Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”.

Finalmente aseguró que está “a disposición de colaborar con la Justicia para aclarar y satisfacer todos sus requerimientos, estando siempre a derecho”.

LM/HB

