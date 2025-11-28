Patricia Bullrich se metió en la pelea del Gobierno con la AFA: usó una frase de Maradona, pero le recordaron una foto

La confrontación entre la Casa Rosada y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), escala y agregó un nuevo nombre a la escena: Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad nacional y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires publicó un mensaje en sus redes en el que sostuvo que “hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

Patricia Bullrich también apoyó a Juan Sebastián Verón

Además de su crítica, la funcionaria apeló a una frase histórica de Diego Maradona. Esa cita, sin embargo, quedó opacada por usuarios que le recordaron una foto del pasado reciente donde la dirigencia libertaria mantenía una relación cordial con Tapia.

La intervención de Bullrich apareció después de la sanción que la AFA aplicó a los futbolistas de Estudiantes de La Plata y al presidente del club, Juan Sebastián Verón. El castigo se vinculó al pasillo realizado al campeón de la Liga Profesional, Rosario Central, ejecutado de espaldas en señal de desacuerdo con la designación del título.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La AFA habría falsificado un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas

Ese gesto respondió a la polémica coronación “a dedo” del club rosarino.

Bullrich acompañó el mensaje que este mismo jueves publicó Javier Milei, quien posteó una foto de Carlos Salvador Bilardo con la camiseta de Estudiantes. El presidente dejó así una señal de apoyo hacia Verón y una crítica indirecta hacia el titular de la AFA.

En su publicación, Bullrich afirmó que “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”. Luego añadió: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

Con una foto "sensible", Javier Milei volvió a respaldar a Estudiantes y apuntó otra vez contra “Chiqui” Tapia

Y cerró con la frase maradoniana: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.

Tras la viralización del mensaje, varios usuarios recordaron una imagen de otros tiempos: el vocero presidencial Manuel Adorni, Bullrich y Tapia posaban sonrientes con camisetas de la Selección Argentina personalizadas con las inscripciones “Manuel 2030” y “Karina 2030”.

En la red social X le recordaron a Patricia Bullrich cuando la relación del Gobierno con "Chiqui" Tapia era feliz

Cómo estalló la disputa entre Estudiantes, el Gobierno y Chiqui Tapia

El conflicto se originó luego de que la AFA proclamara a Rosario Central como “Campeón de Liga 2025” por finalizar primero en la tabla anual, compuesta por los torneos Apertura y Clausura. La decisión generó rechazo en gran parte de las hinchadas y también en varias dirigencias.

Estudiantes quedó al frente de esa reacción. Verón admitió públicamente que él mismo ordenó a sus jugadores dar el pasillo al campeón, pero de espaldas, como forma de protesta.

Por esa acción, el Tribunal de Disciplina de la AFA impuso al presidente del club una sanción de “SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol”, detallada en el Boletín 6797.

Román Iucht: “Se están devaluando los premios en el fútbol argentino”

Los jugadores involucrados recibieron “DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN”.

En un comunicado difundido este jueves, Estudiantes informó: “En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”.

Qué hay detrás del interés del Gobierno en la pelea entre Estudiantes y la AFA

El fondo de la discusión va mucho más allá del castigo deportivo. La pelea se vincula a un debate decisivo para el futuro institucional de los clubes: la posibilidad de que se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Aunque la idea antecede al actual Gobierno, la administración de Javier Milei la respalda con fuerza.

Ese apoyo explica por qué el presidente intervino en favor de Verón, uno de los dirigentes que se mostró abierto a permitir el ingreso de capital privado a las instituciones deportivas.

AFA en la mira: entre polémicas y el miedo de todos a hablar

Durante los últimos días, desde sus cuentas oficiales —y también desde la cuenta institucional de Presidencia— Milei difundió imágenes con la camiseta de Estudiantes, un gesto que reforzó su postura en medio de la controversia. Este jueves por la noche volvió a hacerlo.

Es claro el interés político de la cuestión, que se mezcla con el futbolístico dado que también se sancionó con dos fechas a los jugadores de Estudiantes que participaron del “espaldazo” a Rosario Central el pasado domingo 23 de noviembre.

NG/fl