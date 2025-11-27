El presidente Javier Milei canceló su viaje a Washington y no asistirá al sorteo del Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que Javier Milei canceló el viaje que tenía programado a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará el 5 de diciembre. La comunicación se realizó mediante un mensaje en perfil de la red social X del ex vocero presidencial.

Según Adorni, el Presidente “ha decidido no realizar el viaje previsto”, un anuncio breve que dejó sin precisiones sobre los motivos de la suspensión y que se cerró con un escueto “Fin”. El sorteo definirá la composición de los grupos del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Noticia en desarrollo...