Trump promete visas exprés para hinchas con entrada para el Mundial 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió este lunes un programa de visas de trámite rápido para los hinchas que ya hayan comprado entradas para el Mundial de 2026. Estados Unidos, Canadá y México realizarán la próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

En una conferencia en la Casa Blanca, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump sostuvo: "Para quienes piensen acompañarnos en la Copa del Mundo, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visa de inmediato".

Nigeria queda fuera del Mundial 2026: acusaciones de vudú y un final escandaloso ante la República Democrática del Congo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mandatario estadounidense promovió el Mundial 2026 como evento central de su segundo mandato y de la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense en 2026. Sin embargo, la política migratoria y de seguridad de la administración republicana generó preocupación sobre el acceso de los hinchas.

Por su parte, el Infantino calificó el “Pase FIFA” como un “anuncio muy importante” y explicó que los poseedores de entradas tendrán citas prioritarias para tramitar su visado. Al mismo tiempo advirtió que “no esperen hasta el último minuto”.

"Tendremos entre cinco y diez millones de personas llegando a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este Pase FIFA podemos asegurarnos de que quienes compren un boleto, que sean verdaderos aficionados al fútbol, puedan asistir al torneo en las mejores condiciones", señaló el mandamás del fútbol mundial.

Gianni Infantino y Marco Rubio

El argentino que podría conducir las Naciones Unidas advierte por un mayor riesgo nuclear

Marco Rubio, jefe de la diplomacia norteamericana, también se pronunció sobre la visa exprés: advirtió que el boleto a un partido del Mundial no equivale a una visa y no garantiza la entrada al país. Según Rubio, los solicitantes serán entrevistados en un plazo de seis a ocho semanas, pero deberán pasar por los procesos habituales de verificación.

Con 323 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos del Mundial Norteamérica 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington. Ese mismo día, la FIFA presentará un nuevo premio de la paz, sobre el cual se especula podría ser otorgado a Trump.

Javier Milei viaja al sorteo del Mundial 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, participará junto a Trump en el sorteo del Mundial de 2026. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.

Milei, que ya acumula más visitas a Washington que a varias provincias del país, hará su viaje número 15 a Estados Unidos para participar de la ceremonia del sorteo. No dejará pasar la oportunidad de reforzar su posición como aliado privilegiado del inquilino de la Casa Blanca.

BGD/ML