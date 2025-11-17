¿Puede la derecha estadounidense encontrar el camino de regreso?

WASHINGTON, DC – Cuando hablo con estudiantes universitarios sobre los problemas del socialismo democrático y el populismo, a menudo cito la advertencia de la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher: Con estas políticas económicas, “eventualmente se te acaba el dinero de los demás”. Dado que esto a menudo produce miradas de perplejidad, luego sigo con una cita del discurso de Thatcher en la conferencia del Partido Conservador de 1983: “No existe tal cosa como dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes”.

Menciono a la "Dama de Hierro" porque el mes pasado fue el centenario de su nacimiento, que pasó con notablemente poca atención. Ella merece algo mejor. Campeona de las personas libres y los mercados libres, Thatcher fue una gigante política en ambos lados del Atlántico, liderando a los Tories durante 15 años y sirviendo como primera ministra del Reino Unido de 1979 a 1990. En la medida en que hoy se la margina, eso es otro recordatorio de cuán lejos se ha desviado la derecha política, ignorando no solo su legado, sino también el de su contemporáneo estadounidense, Ronald Reagan.

Solo basta con revisar los titulares recientes para ver esto. Consideremos, por ejemplo, la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el gobierno debería enviar cheques de reembolso de aranceles de 2.000 dólares a los hogares para abordar las preocupaciones sobre los altos precios. Thatcher y Reagan habrían estado horrorizados (como lo habrían estado con los aranceles en sí mismos). También se opondrían fuertemente a las decisiones de la administración Trump de tomar participaciones accionarias en empresas privadas y de apoderarse de los flujos de ingresos de otros, así como a sus ataques contra la inmigración. Mientras que Thatcher y Reagan se enfrentaron a la Unión Soviética, gran parte del Partido Republicano actual es aislacionista, y algunos en la derecha política están cautivados por el dictador del Kremlin.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero las diferencias van más allá de los desacuerdos políticos. Trump ha pensado durante mucho tiempo en el pueblo estadounidense como víctimas que están indefensas ante el cambio económico impuesto por élites hostiles. Al aceptar la nominación del Partido Republicano para presidente en 2016, proclamó: “Me he unido a la arena política para que los poderosos ya no puedan golpear a las personas que no pueden defenderse”. El establishment republicano y el movimiento conservador se han alineado detrás de él y su política de agravios.

En contraste, Thatcher defendió la capacidad y la agencia individual. Como explicó en un discurso de 1975: “Debemos construir una sociedad en la que cada ciudadano pueda desarrollar su pleno potencial, tanto para su propio beneficio como para el de la comunidad en su conjunto, una sociedad en la que se recompensen la originalidad, la habilidad, la energía y el ahorro, en la que fomentemos en lugar de restringir la variedad y la riqueza de la naturaleza humana”.

Ella también se condujo consistentemente con dignidad y decoro, al igual que Reagan, quien fue tan diligente en mantener la dignidad de su cargo que insistió en caminar por sí mismo hasta la sala de emergencias después de ser baleado, cayendo al suelo solo una vez que estuvo dentro del hospital y fuera de la vista pública.

Trump mostró un liderazgo impresionante e icónico después de ser baleado el año pasado. Pero ese momento contrasta fuertemente con el colapso de la dignidad pública y el endurecimiento del discurso político que él ha acelerado. Justo el mes pasado, el presidente de Estados Unidos publicó un video generado por IA de un avión de combate arrojando heces sobre los estadounidenses que se oponen a él. Y nuevamente, donde Trump lidera, los republicanos siguen. El vicepresidente JD Vance, por ejemplo, respondió recientemente a un crítico en X llamándolo “idiota”.

La dignidad, el decoro y la seriedad importan en una democracia. Los líderes electos que renuncian a ellos pierden la confianza de aquellos que no están ya en su bando. Se vuelve más difícil para el país unirse para enfrentar la adversidad –ya sea una pandemia, un ataque terrorista, una calamidad económica o una guerra– mientras los líderes luchan por comprometerse para abordar los desafíos políticos.

Bajo la vigilancia de Trump, su movimiento MAGA (“Hacer a América Grande de Nuevo”) ha servido como conducto para que algunas de las fuerzas más feas en la política intenten ingresar al mainstream. La reciente entrevista de Tucker Carlson al negacionista del Holocausto, admirador de Hitler, nacionalista blanco, anti-liberal e influencer MAGA Nick Fuentes fue un caso en punto. Carlson a menudo ha usado un estilo de entrevista agresivo con oponentes, pero esta vez, no desafió las opiniones espantosas y peligrosas de su entrevistado. Ni fue esta la primera vez que Carlson promovió el antisemitismo.

Carlson no es una figura marginal. Se sentó con la familia Trump en la Convención Nacional Republicana de 2024, donde el partido nominó a Trump para presidente por tercera vez. Después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado, Vance presentó el podcast de Kirk y tuvo a Carlson como invitado. ¿Seguirá la derecha estadounidense apoyando a Carlson? La Heritage Foundation lo ha hecho. ¿Lo hará Vance?Si bien Trump ha demostrado ser un fuerte aliado de Israel, no estará para siempre. ¿Ganarán mayor influencia los Carlsons de la derecha cuando él deje el escenario?

Thatcher y Reagan creían en la dignidad inherente de cada ser humano. Un movimiento político que comparte esa creencia no puede dar cuartel a racistas o antisemitas. Abrazar a los últimos es renunciar a lo primero.

En su discurso de 1975, Thatcher celebró el hecho de que “un nuevo debate está comenzando –o quizás debería decir que un viejo debate se está renovando– sobre el rol apropiado del gobierno” y las “actitudes” en las que se basa el gobierno. El lado positivo en la nube oscura que acecha al Partido Republicano es que un debate similar está en el horizonte, mientras comienza la lucha por el futuro de la derecha post-Trump. Aquellos de nosotros que atesoramos el legado de Thatcher y Reagan tenemos mucho en juego, al igual que todos los estadounidenses –y el mundo en general.

(*) Michael R. Strain, Director de Estudios de Política Económica en el American Enterprise Institute, es el autor, más recientemente, de The American Dream Is Not Dead (But Populism Could Kill It) (Templeton Press, 2020).

Copyright: Project Syndicate, 2025.