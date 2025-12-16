Sergio Miceli y la perspectiva sociológica sobre los intelectuales

Hace pocos días, el viernes 12 de diciembre, falleció Sergio Miceli, uno de los más importantes sociólogos brasileños contemporáneos, cuya labor no se circunscribe solo al ámbito de Brasil sino que lo trasciende. En efecto, es una figura conocida en nuestro país por todos aquellos que nos ocupamos desde la perspectiva sociológica del análisis de los fenómenos culturales, en áreas tales como la sociología de los intelectuales o la sociología de la literatura.

Tampoco le es ajeno a aquellos que investigan sobre el desarrollo de las ciencias sociales en la región, ya que precisamente una de sus principales obras se refiere a la historia de ellas en su país. Además, Miceli es autor de trabajos que toman en cuenta facetas muy interesantesde la cultura argentina, sobre los cuales formularemos comentarios hacia el final de esta nota.

Recordemos brevemente su trayectoria intelectual. Miceli nació en Río de Janeiro y obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales en la PUC-Rio (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro) en 1967. Más adelante, se trasladó a San Pablo para cursar la maestría en la USP (Universidad de San Pablo), donde finalizó sus estudios en 1971.

Su trabajo de maestría, La noche de la madrina. Ensayo sobre la industria cultural en Brasil, fue pionero en abordar la industria cultural en el departamento de Sociología de la USP, marcando un hito en la disciplina, pues hasta ese momento los proyectos solían centrarse en otros tipos de temáticas.

Además, ese mismo año, comenzó a ejercer como profesor en la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo de la Fundación Getúlio Vargas, permaneciendo allí hasta 1986.

En 1978, consiguió un doble doctorado: por la USP, bajo la supervisión de quien había dirigido su anterior tesis de maestría, y por la École des hautes études en sciences sociales, dirigido nada menos que por Pierre Bourdieu. Su tesis, Intelectuales y clase dominante en Brasil, 1920-1945, resultó innovadora, ya que analizaba a los intelectuales brasileños desde una perspectiva objetiva, considerando sus condiciones materiales, sociales y trayectorias en relación con sus obras (cabe mencionar que Miceli fue quien introdujo las ideas de Pierre Bourdieu en la USP).

En 1989 se incorporó como profesor a la USPy se publicó la obra colectiva Historia de las Ciencias Sociales en Brasil que coordinó en el Instituto de Estudios Económicos, Sociales y Políticos de San Pablo, reuniendo a destacados investigadores. Asimismo, a lo largo de su carrera, fue profesor visitante en instituciones universitarias de México, Estados Unidos y Francia.

Entre sus numerosas obras se pueden mencionar La noche de la madrina; Imágenes negociadas. Retratos de la élite brasileña (1920-40); Nacional extranjero: Historia social y cultural del Modernismo artístico en San Pablo; Vanguardias en retirada: ensayos sobre la historia social e intelectual del modernismo latinoamericano.

Con respecto a la relación de Miceli con Bourdieu, cabe agregar que la influencia del sociólogo francés se reflejó en la incorporación de su “teoría de los campos”, que analiza las relaciones de poder y las luchas simbólicas en diversos espacios sociales. Por cierto, el sociólogo brasileño no se limitó a reproducir este marco teórico, sino que lo adaptó a las particularidades históricas y culturales de Brasil.

También en relación con Bourdieu, Miceli adoptó el modelo de trabajo colectivo promovido por el sociólogo francés, que implicaba la formación de grupos de investigación y la organización de proyectos interdisciplinarios. Esta estrategia se materializó en el ya nombrado proyecto Historia de las Ciencias Sociales en el Brasil. Sobre esta obra, cabe recordar lo que ha señalado Maria Alice Rezende de Carvalho en un artículo dedicado al itinerario intelectual de nuestro autor, en el cual hace notar que la mencionada obra puso de relieve las polémicas entre científicos sociales de Río de Janeiro y San Pablo.

En efecto, en ocasión de la presentación de los resultados iniciales de la investigación realizada en una sede universitaria de Río de Janeiro, la exposición de Miceli generó animosidad entre los asistentes, quienes percibieron que su versión sobre el origen y funcionamiento de las ciencias sociales en Brasil cuestionaba el lugar de los principales investigadores del lugar.

Como adelantamos desde un inicio, Miceli también abordó a intelectuales argentinos. Dos son los trabajos suyos de esta clase a los que deseamos referirnos brevemente.

Uno de ellos es Sueños de la periferia. Intelectualidad argentina y mecenazgo privado (2017), en el cualanaliza distintas figuras de la cultura argentina, siendo uno de los capítulos el dedicado a la revista Sur. En efecto, en el capítulo titulado “La intelectualidad extranjerizada de Sur (1931-1945)”, nuestro autor busca superar otras perspectivas sobre dicha revista.

Desde el enfoque de la sociología de los intelectuales, Miceli analiza cómo las condiciones de clase influyen en la identidad y el papel social de los creadores de arte y literatura. Considera así los recursos que permiten el funcionamiento del sistema de producción cultural, destacando el papel del mecenazgo, y analiza los vínculos entre el sector literario y otros ámbitos como el Estado, la política y la economía.

El otro trabajo de Miceli sobre la cultura argentina es Ensayos porteños. Borges, el nacionalismo y las vanguardias (2012). Para dar una idea sobre este texto, nos parece mejor transcribir un fragmento en el cual se muestra la perspectiva “desacralizante” con respecto a Borges que adopta el sociólogo: “Ungido muy tempranamente como el “escritor nato”, Borges parece estar por encima de las vicisitudes familiares y personales, de los intercambios con los círculos de amigos y los patronos intelectuales, de las constricciones de la vida intelectual local. De acuerdo con los escritos de ese emprendimiento hagiográfico, él habría logrado abolir el vínculo con las tradiciones literarias nacional e internacional. El mantra de esa exaltación es la partenogénesis de una hazaña. Es como si el hecho de haberse educado en el tránsito entre Buenos Aires y Europa y en el seno de una familia declinante de la élite no hubiese dejado marcas en su obra literaria”.

Sin duda, Sergio Miceli ha sido uno de los científicos sociales más destacados de la región. Esperamos que, con todo lo anteriormente dicho, muchos de los lectores interesados en los fenómenos culturales se sientan motivados para sumergirse en las atractivas y agudas interpretaciones de sus sugerentes textos.



* Licenciado en Letras (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA)

