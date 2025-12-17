El gesto de Garry Kasparov para el destacado ajedrecista argentino Faustino Oro

El Gran Maestro Internacional (GM) de ajedrez y actual político Garry Kasparov se mostró atento a la evolución del destacado ajedrecista argentino Faustino Oro, quien con solo 12 años es uno de los jugadores con más potencial del mundo.

Según difundió Noticias Argentinas, el croata de 62 años publicó un comentario en la red social X con el emoji de los ojos atentos, en respuesta a una publicación sobre el argentino que comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia.

En la publicación mencionada, se destaca que el argentino superó los 2.600 puntos de rendimiento en un torneo, por segunda vez en su carrera. De alcanzarlo por tercera vez dentro de los próximos tres meses, Oro podría convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia.

El argentino, que ostenta el título de Maestro Internacional, volvió a hacer historia al concluir su segundo torneo con un resultado final por encima de 2.600 puntos. Esta cifra es fundamental porque es la que podría convertir al ajedrecista en el Gran Maestro más joven desde la invención del término en 1907.

De esta forma, quien consiga tres torneos con puntuaciones superiores a 2600 y mantenga una puntuación mínima de 2.500 puede ser seleccionado por la Federación Internacional de Ajedrez como el Gran Maestro, el título de mayor calibre en el deporte.

El posteo de Garry Kasparov

Oro había conseguido su primera puntuación superior a esta marca en septiembre de este año, en el torneo de Leyendas y Prodigios realizado en Madrid. Consiguió su segunda “norma” de Gran Maestro en la cuarta edición del torneo Magistral Szmetan-Giardelli, en Argentina.

De esta forma, el niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, cuya puntuación Elo es de 2503, tiene tres meses para conseguir la tercera norma y poder ser seleccionado como GM, algo que despertó la atención del histórico ajedrecista Kasparov, quien fue el campeón del mundo más joven de la historia en 1985, con 22 años, tras ser consagrado Gran Maestro a los 17.

