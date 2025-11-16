Nuevo ataque de EE.UU. en el Pacifico eleva la cifra a 83 muertos y Trump anticipa posible charla con Maduro

El Comando Sur de Estados Unidos anunció que realizó un nuevo ataque a una embarcación en el Océano Pacifico y elevó la cifra a 83 víctimas, señaladas por supuesto tráfico de drogas. Desde inicios de septiembre, las fuerzas estadounidenses comenzaron una campaña de despliegue de naves de guerra en el Mar del Caribe.

"Los informes confirmaron que el bote estaba involucrado en el contrabando ilegal de estupefacientes", afirmó este domingo el mando estadounidense que opera en la región de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, Estados Unidos no presentó evidencias que respalden sus afirmaciones de que las personas a las que dirigieron los ataques en más de 20 operativos en mar abierto fueran de hecho narcotraficantes. Por su parte, los expertos afirman que estas muertes equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Desde el Gobierno del republicano Donald Trump no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. El presidente sostuvo el viernes que “en cierto modo” ya decidió sus siguientes pasos sobre Venezuela.

"No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas", declaró. Anteriormente había dicho en una entrevista con CBS News que dudaba que Estados Unidos fuera a entrar en guerra con Venezuela, pero que creía que los días de Maduro estaban contados.

El Comando Sur indicó este domingo que el grupo de ataque del portaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe sigue la "directiva de Trump de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria".

Trump dice que "podríamos tener algunas discusiones" con Maduro

Donald Trump aludió este domingo a la posibilidad de entablar conversaciones con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. "Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello", dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. "A ellos les gustaría hablar", añadió.

En tanto, desde Caracas sostienen que el despliegue militar naval estadounidense representa una amenaza directa. Nicolás Maduro calificó el sábado el anuncio de Washington de nuevos ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago como "irresponsables". “El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe”.

Según el jefe de Estado venezolano, lo que realmente busca Washington, lejos de luchar contra el narcotráfico, es quedarse con recursos naturales de Venezuela y neutralizar el proyecto político que lidera: “Vienen por la riqueza de Venezuela, por las primeras reservas de petróleo del mundo, por la cuarta reserva de gas, por nuestras tierras fértiles”.