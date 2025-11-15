Maduro ve a esos "irresponsables" barcos estadounidenses frente a sus costas y se enoja con Trinidad y Tobago

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, definió este sábado como “irresponsables” a los ejercicios militares que Estados Unidos y su aliado Trinidad y Tobago desarrollan a escasos 10 kilómetros de las costas venezolanas. Se trata del segundo "entrenamiento" que hacen juntos ambos países en menos de un mes, bajo la excusa de mejorar los mecanismos "de lucha contra el narcotráfico". Y en ese contexto de extrema tensión, en el que la cúpula chavista mira con pánico posibles incursiones o ataques estadounidenses, también este sábado la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, compartió un audio en sus redes sociales donde insta a las fuerzas de seguridad del régimen chavista que dejen de responder a Maduro: "Sé un héroe y no un criminal”, les pidió.

EEUU y América Latina: Swap o Garrote

En un acto público realizado en el barrio de Petare, ubicado en el este de Caracas, Maduro dijo este sábado que “El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela, que no se deja amenazar por nadie”.

Y agregó: “El pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe”. Luego les pidió a sus seguidores en los estados venezolanos orientales que realicen “una vigilia y una marcha permanente en las calles” durante las maniobras militares que se harán del 16 y el 21 de noviembre. Además, le solicitó a sus militantes “movilizarse con fervor patriótico para decirles: ¡fuera de aquí, barcos imperialistas!”, pero sin “caer en provocaciones en ningún momento”.

El portaaviones USS Gerald Ford llega al Comando Sur y se incorpora al operativo de Trump contra el narcotráfico

Estas nuevas maniobras militares fueron anunciadas al día siguiente que Washington confirmará que comenzaría una nueva etapa en su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe, con la llegada del portaviones más grande del mundo a la región, el Gerald Ford.

Los procedimientos estadounidenses en la zona arrancaron en septiembre pasado: desde ese momento, han bombardeado 21 supuestas lanchas dedicadas al narcotráfico, provocando, al menos, 80 muertos. Venezuela acusa al gobierno de Donald Trump de usar estas operaciones como excusas para derrocar a su gobierno y así poder apropiarse de sus recursos naturales.

Despliegue militar EEUU en el Caribe

El mensaje de María Corina Machado

La principal opositora al régimen de Maduro subió un extenso audio, este sábado 15 de noviembre, a sus redes sociales, dedicado a las fuerzas de seguridad chavistas, que comienza diciendo: "Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos revelamos ante un régimen criminal que va de salida. Un régimen que tiene como rehenes a nuestros héroes, los presos políticos. Nos han separado de nuestra familia, nos asfixian, intencionalmente matan de hambre a nuestra gente, pero los peores rehenes son aquellos a quienes obligan a ejecutar esta barbarie, quienes obedecen órdenes infames arruinando la vida de sus propios hermanos”.

María Corina Machado

Para luego agregar: “Bajen las armas. No ataquen a su pueblo. Tomen hoy la decisión de acompañar la decisión de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando. Esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces".

Y cerró diciendo: "Llegada la hora, salgan a abrazar a su pueblo. Tu sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso porque todo a tu alrededor será inequívoco. Sé un héroe y no un criminal; sé un orgullo y no una vergüenza para tu familia; sé parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos”.

