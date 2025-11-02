Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció este sábado 1 de noviembre, en su cuenta en X, la muerte de tres “narcoterroristas” en un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico en aguas del Caribe, desafiando así el pedido de Rusia para que pusiera fin a estas operaciones. El texto comienza diciendo: “Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Caribe”.

El posteo de Pete Hegseth anunció la muerte de los tres "narcoterroristas"

Y agregó: “Este buque —al igual que TODOS LOS DEMÁS— era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque”.

La guerra contra las drogas y el choque ideológico de Trump con Maduro y Petro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El funcionario afirmó: “Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra, y no lo lograrán. El Departamento los tratará exactamente igual que tratamos a Al-Qaeda. Seguiremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”. Junto al texto, compartió una grabación del momento en que se realiza el ataque contra el buque.

Pocas horas antes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova se había quejado por estas operaciones militares: “Reiteramos nuestro firme apoyo a la autoridad venezolana en sus esfuerzos por defender su soberanía nacional. Abogamos por preservar la región de América Latina y el Caribe como una zona de paz”.

Cómo empezó el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela

A fin de agosto, el presidente Donald Trump comenzó una campaña contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que, hasta el momento, dejó 65 víctimas.

Estas medidas se decidieron luego que Washington acusara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de encabezar carteles de droga. El líder bolivariano negó estas denuncias y, en un discurso que dio el pasado 24 de octubre, declaró: “El pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”.

Cambio de estrategia de EEUU: ahora enfoca a los ataques a narcos en el Pacífico

Sin embargo, advirtió que ordenó instalar “entre 700 a 1000 puntos de defensa de nuestras costas”. El general Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro de la Defensa, festejó esta decisión: “Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio”.

HM