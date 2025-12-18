El buque Spiridon II, que transportaba 2.900 vacas uruguayas, se encuentra actualmente atracado en el puerto de Beirut, la capital de Líbano, tras quedar varado en alta mar debido a que Turquía rechazó la carga por desacuerdos comerciales y problemas con las certificaciones veterinarias entre el exportador y el importador. A finales de septiembre, la embarcación había zarpado de Montevideo rumbo al puerto de Bandirma, donde llegó en octubre y permaneció retenida varias semanas antes de simular un regreso y desviarse hacia Norte de África y Oriente Medio en busca de un comprador alternativo.

Según los últimos reportes de mediados de diciembre, la embarcación llegó hasta allí luego de que, el 22 de noviembre, arribara a Bengasi, Libia, donde algunos animales fueron descargados en medio de fuertes cuestionamientos internacionales. Aun así, organizaciones de bienestar animal cuestionan cuántos sobrevivieron realmente y en qué estado, dada la falta de transparencia de la empresa exportadora Ganosan y las condiciones extremas a bordo.

A lo largo de la travesía, que superó los 60 días en el mar, se calcula que al menos 340 vacas murieron, muchas por deshidratación, estrés y hacinamiento. Imágenes captadas mientras el barco permanecía en Turquía mostraban sacos blancos en cubierta, que según ONGs, contenían cadáveres de animales, un símbolo gráfico de la gravedad.

También esto se suma que aproximadamente la mitad de las vacas estaban preñadas, y se reportó el nacimiento de unos 140 terneros en el mar. La mayoría de ellos no sobrevivió debido a la combinación de hacinamiento, falta de cuidados veterinarios y la partida del veterinario a bordo durante la escala en Turquía, lo que los dejó sin supervisión.

Cuál fue la condición sanitaria de las vacas luego del viaje

La condición sanitaria de las vacas transportadas en el buque Spiridon II se degradó de forma sostenida y severa a lo largo de más de 50 días de navegación ininterrumpida. Aquel viaje, que debía culminar en Turquía, se transformó en una travesía prolongada y errática que expuso a los animales a un escenario de hacinamiento extremo, ventilación deficiente, escasez de agua potable y racionamiento de alimento, con efectos visibles desde las primeras semanas.

A partir del paso de los días, el deterioro físico de los animales se volvió evidente: al menos 340 vacas murieron durante el trayecto, mientras que se registraron unos 50 nacimientos a bordo, todos ocurridos en condiciones precarias y sin controles veterinarios adecuados. Se sumó la situación de alrededor de 140 vacas preñadas, que atravesaron partos complicados o abortos espontáneos en un entorno carente de higiene, asistencia médica y espacios mínimos.

Uno de los factores más críticos fue la presencia de cadáveres en proceso de descomposición dentro del buque, lo que elevó el riesgo sanitario general. La acumulación de restos orgánicos, combinada con excrementos y orina, generó un ambiente cargado de gases tóxicos, entre ellos altos niveles de amoníaco, que afectaron tanto a los animales vivos como a la tripulación. Las condiciones de limpieza resultaron insuficientes frente al volumen de ganado transportado.

El barco, de bandera togolesa y construido en 1973, partió de Montevideo en septiembre de 2025

Las inspecciones iniciales realizadas en Turquía pusieron en evidencia un cúmulo de irregularidades sanitarias. Algunos de los puntos observados figuraron inconsistencias en 469 caravanas de identificación, deficiencias en la documentación y la ausencia de certificaciones veterinarias obligatorias, lo que motivó el rechazo del desembarco y dejó al ganado atrapado en una situación de incertidumbre. Agravó cuando el Spiridon II apagó en varias ocasiones su sistema de identificación automática (AIS) durante el trayecto entre Libia y Líbano.

Automáticamente, las denuncias por violaciones al bienestar animal se multiplicaron en las semanas siguientes. Organizaciones como Animal Welfare Foundation y World Animal Protection alertaron sobre niveles críticos de amoníaco, acumulación extrema de excrementos y períodos prolongados sin acceso adecuado a agua ni alimento, describiendo una situación incompatible con los estándares mínimos de transporte de ganado vivo.

De hecho, el caso derivó en una investigación ante la Organización Marítima Internacional (OMI), donde se analizan posibles infracciones al convenio MARPOL por el presunto vertido ilegal de cadáveres y desechos orgánicos.

