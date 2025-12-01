A nivel mundial, se considera que el 14,5% de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global son de metano: un gas que produce el sistema digestivo de las vacas y se expele en forma de flatulencias o eructos. Por eso, la legisladora bonaerense Lucía Klug (Unión por la Patria) vinculada al dirigente Juan Grabois presentó un proyecto de ley para aplicar un impuesto a la industria ganadera. La propuesta es destinar los fondos que se recauden de esa forma a financiar una mejora en la gestión de residuos urbanos.



La "Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires" (TAMBA) busca compensar el metano que genera la industria cárnica y láctea a través de esta mejora en la gestión de residuos. La ganadería es responsable del 19% de las emisiones de metano, y la inadecuada gestión de residuos sólidos urbanos —como basurales a cielo abierto—, del 6%. El proyecto se basa en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, y propone la creación de un fondo fiduciario como forma de trabajar la mitigación del cambio climático.

Negacionismo climático en auge

La propuesta fue rechazada por organizaciones de la industria ganadera, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

El campo, en contra de la medida

En el primer artículo del proyecto se propone: “Créase la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) en función de mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero. La creación de un fondo fiduciario, tal como se establece en esta ley, busca compensar el metano emitido por la ganadería con la reducción de este mismo gas se logra mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en concordancia con el Artículo 5°, punto 13 de la Ley N° 13.592 (GIRSU)”.

CARBAP respondió con un posteo en la red social X con los tapones de punta: "El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?", señala. "La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al 'metano de las vacas' no reduce emisiones​, reduce producción, competitividad y empleo", opinaron. Y cita palabras de su presidente, Ignacio Kovarsky: "Castigan al único sector que genera dólares y empleo genuino".

Según el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Argentina, la provincia de Buenos Aires genera un cuarto del total de emisiones del país. Las emisiones de metano en Argentina provienen principalmente de la agricultura, en especial de la ganadería, que representó el 54% en 2022.

La autora del proyecto, ​Lucía Klug, es la legisladora más joven actualmente en funciones en la provincia de Buenos Aires. Fue electa en 2021, con 24 años, por la lista de Unión por la Patria. Es militante de Patria Grande, el partido de Juan Grabois. Esta semana finalizará su mandato como diputada bonaerense.



