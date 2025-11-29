Luis Juez: “Si no hacemos una autocrítica real, el peronismo nos vuelve a ganar en 2027”

La reconstrucción del espacio político que alguna vez fue Juntos por el Cambio es, para Luis Juez, una tarea urgente y estratégica. El senador sostiene que el reordenamiento opositor —tanto a nivel nacional como en Córdoba— definirá la posibilidad de disputar en serio el poder provincial en 2027, un año que describe como bisagra. “Lo que no pertenece ni a La Libertad Avanza ni al peronismo está obligado a repensarse”, admite, convencido de que el proceso será complejo pero inevitable.

Desde una mirada más introspectiva, Juez repasó en Modo Fontevecchia su propio recorrido electoral: “Fui tres veces candidato a gobernador: una elección me la robaron, otra la perdí claramente en 2011, y en 2023 quedamos a dos puntos y medio de llegar. A los 62 años estoy en una etapa más reflexiva: si repito errores, el resultado será idéntico”, reconoce. Desde su punto de vista, ese ciclo obliga a revisar decisiones, estrategias y vínculos internos.

Oportunidad perdida

En ese repaso, uno de los momentos clave fue 2023, cuando la oposición logró —por primera vez en dos décadas— una alianza real entre el juecismo y el radicalismo. Pero allí ubica también un punto de quiebre: “Hubo un gesto de especulación: Rodrigo De Loredo no quiso ser mi vicegobernador. Con esa fórmula ganábamos por 20 puntos, lo puedo asegurar. Él apostó a la intendencia y eligió una jugada incierta”, dispara.

La evaluación de Juez se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre el poder del peronismo cordobés, que gobierna hace 27 años de manera ininterrumpida. Lo describe como un oficialismo “cada vez más aceitado”, sostenido en una estructura electoral suficiente —según afirma— para garantizar su continuidad aun en escenarios competitivos. A esto suma lo que considera un deterioro institucional creciente y una sensación social de “final de ciclo” que, sin embargo, advierte que “hay que construir”.

Juez enfatizó que la oposición no puede permitirse exclusiones ni internas estériles: “En la última elección trabajamos junto a dirigentes de La Libertad Avanza y mantenemos un buen vínculo. No nos sobra nada: necesitamos acordar con todos”.

Pero también advierte que el desafío es inmenso, porque el peronismo ha perfeccionado una estrategia que, asegura, busca “dividir a la oposición en partes, seducir a cada sector con beneficios distintos y explotar las vanidades para impedir la unidad”.

Por eso, la clave para Juez está en evitar repetir ese esquema en 2027. Si la oposición logra escapar de la fragmentación, afirma, Córdoba podría enfrentar un cambio de signo político. “Si no hacemos una autocrítica sobre lo que faltó, es imposible avanzar”, resume, dejando en claro que el futuro electoral dependerá menos de nombres propios que de la capacidad real de construir un frente amplio y disciplinado.