Cúpula de Luz y Fuerza en el banquillo: los defensores pidieron la absolución de Suárez, Molina Herrera y Navarro

Los abogados defensores de los líderes del Sindicato de Luz y Fuerza enjuiciados por administración fraudulente en la obra social y el Fondo Compensador para jubilados del gremio, asociación ilícita y lavado de activos contrastaron con la acusación formulada por el fiscal Carlos Casas Nóblega quien la semana pasada pidió penas de hasta 10 años de prisión para los dirigentes.

Ernesto Gavier, Tristán Gavier e Iván Mochovsky, sostuvieron que Jorge Molina Herrera -actual secretario general- Gabriel Suárez -antecesor en el cargo- y Fernando Navarro no son culpables de los hechos que les endilgan. Centraron su estrategia en argumentar motivaciones políticas en el origen de la investigación judicial, animadas por la oposición a la conducción que encabezaron los denunciantes, Héctor Tosco, Julio Pereyra y Gustavo Aiminio.

Otro eje defensivo fue plantear la nulidad absoluta de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

No hubo pedidos subsidiarios, directamente los abogados solicitaron que sus asistidos sean absueltos por los delitos de asociación ilícita, defraudación y lavado de activos que compromete especialmente a los tres máximos dirigentes.

Luego respecto a la administración fraudulenta hicieron hincapié en que la intervención de la justicia provocó una “deshumanización para los afiliados y jubilados” y negaron que haya habido desvío de fondos para sus arcas personales.

El veredicto del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), presidido por Noel Costa e integrado por Carolina Prado y José Fabián Asís, se conocerá el próximo martes, 2 de diciembre.

Alicio Dagatti: mientras Gavier lo elevó a juicio, la Cámara de Casación declaró la competencia federal del caso

Qué había pedido el fiscal

Las penas solicitadas por Casas Nóblega fueron las siguientes:

Gabriel Suárez: 10 años de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de $15,6 millones.

Jorge Molina Herrera: 9 años y 6 meses de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de $67,5 millones.

Fernando Navarro: 9 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por ocho años y multa de $12,6 millones.

Daniel Edgardo Lozano: 5 años y 6 meses.

Roque Daniel Tapia: 5 años.

Alexis Daniel Fidelbo: 5 años.

José Ramón Galván: 5 años.

Yanina Victoria Molina: tres años.