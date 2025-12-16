El futuro del Gran Hotel Viena: la empresa dueña ratificó la preservación del edificio histórico

La empresa Wandorf Company S.A, propietaria registral del edificio donde funcionó el Gran Hotel Viena, en Miramar de Ansenuza, confirmó que el museo continuará activo y anunció la llegada de inversiones privadas, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de San Francisco que ordenó al municipio la restitución del inmueble.

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo resolvió que la Municipalidad de Miramar debe desalojar de manera inminente el edificio, decisión que generó preocupación en la comunidad local por el destino del emblemático espacio, convertido desde hace años en uno de los museos más visitados de la región.

Villa Allende suma drones a la seguridad: patrullaje aéreo, emergencias y prevención del delito

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que la sentencia “ordena la restitución del inmueble a su legítimo titular, poniendo fin a un prolongado proceso judicial”, y remarcó que no impulsa la pérdida del valor histórico, cultural ni simbólico del Gran Hotel Viena. Por el contrario, señaló que reconoce al edificio como “parte esencial de la identidad de Miramar de Ansenuza y de la memoria colectiva de la región”.

En ese sentido, Wandorf Company S.A informó que proyecta la recuperación integral del inmueble como establecimiento hotelero, junto con un espacio cultural y museístico, garantizando la continuidad del museo y su puesta en valor, integrado a una propuesta respetuosa de su historia.

Capilla del Monte presentó un botón de alerta para emergencias para adultos mayores

Desde la firma indicaron además que mantienen conversaciones avanzadas con una cadena hotelera de gran renombre para desarrollar un proyecto acorde a estándares internacionales, con el objetivo de revertir años de deterioro e incertidumbre y de combinar preservación patrimonial, actividad cultural y desarrollo económico.

Finalmente, la empresa aseguró que la iniciativa permitirá generar fuentes de trabajo directas e indirectas, fomentar la inversión privada responsable y contribuir al desarrollo turístico sostenible de Miramar de Ansenuza. También expresó su voluntad de sostener el diálogo institucional con autoridades, la comunidad y actores culturales, con el compromiso de recuperar el edificio, dar continuidad al museo y promover oportunidades de empleo y crecimiento local.