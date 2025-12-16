Villa Allende suma drones a la seguridad: patrullaje aéreo, emergencias y prevención del delito

La seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de Villa Allende y el municipio apuesta ahora a la tecnología aérea como herramienta clave. El secretario de Gobierno, Felipe Crespo, detalló la iniciativa para incorporar drones al sistema de seguridad ciudadana, con funciones de patrullaje preventivo y gestión de emergencias.

“Es la principal demanda que ha tenido durante mucho tiempo Villa Allende: recuperar la seguridad que se solía tener en el pasado, esa vida de pueblo de propiedades abiertas y casas grandes, que se ha visto afectada”, sostuvo el funcionario, al referirse al contexto que impulsó el fortalecimiento del plan de seguridad local.

En ese marco, Crespo explicó que durante el último tiempo se incorporó “toda una flota de móviles nuevos para seguridad ciudadana” y se mejoró el sistema de monitoreo. El próximo paso será sumar un dron al patrullaje urbano. “En pronto vamos a incorporar un dron también para el patrullaje de nuestra ciudad”, afirmó.

Patrullaje aéreo y gestión de emergencias

Según detalló el secretario de Gobierno, el dron tendrá múltiples funciones. “Estamos capacitando a los tres pilotos de drones para incorporar los drones tanto para el manejo de la reserva en lo que hace los incendios forestales, accidentes que ocurren, o sea, para las emergencias y patrullaje en distintas áreas de la ciudad que están preconfiguradas en ese dron”, explicó.

La herramienta permitirá llegar rápidamente a distintos puntos de la ciudad y anticipar situaciones de riesgo. “Nosotros hacemos prevención, pero desde arriba del cielo podés llegar en pocos minutos a cualquier punto de nuestra ciudad con el dron”, remarcó Crespo.

Uno de los aspectos destacados es la ventaja de la visión aérea. “El aporte de la visión aérea es impresionantemente beneficiosa respecto de la que logramos con camionetas o motos”, señaló.

Además, el dron contará con una bocina para interactuar con personas en situaciones críticas. “Vos tenés una bocina arriba del dron que te dice: ‘Señor, no se mueva si tuvo un accidente’”, ejemplificó. También permitirá coordinar incendios forestales: “Ver por dónde se está yendo el fuego, dónde hay una fuente de agua, dónde hay un camino o personas que atender y avisarles”.

Inversión y etapa de prueba

Crespo confirmó que el equipo tiene un costo aproximado de 15 millones de pesos. Antes de concretar la compra definitiva, el municipio se encuentra en una etapa de prueba. “Vinimos con la empresa y nos quedamos tres meses con esos drones para definir la compra, que la tenemos definida, pero vamos a tomar la opción de esos tres meses gratuitos”, explicó.

Ese período exige la capacitación de los pilotos, instancia en la que ya se encuentra el municipio. Los operadores serán tres: uno del área de Seguridad Ciudadana, uno de Defensa Civil y uno del Centro de Monitoreo, quienes estarán a cargo del manejo del primer dron que se incorporará al sistema.

“Esperemos que termine de madurar el bendito plan de seguridad”, resumió Crespo, dejando en claro que la tecnología no es una solución mágica, pero sí una herramienta clave para recuperar control, prevención y capacidad de respuesta en la ciudad.