Portugués en las escuelas de Córdoba: Cruz del Eje impulsa la primera experiencia provincial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba mantuvo una reunión de trabajo con la cónsul general de la República Federativa de Brasil en Córdoba, Sonia Regina Guimarães Gomes, y el intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti, con el objetivo de fortalecer la cooperación educativa y avanzar en la incorporación de la enseñanza del idioma portugués en instituciones educativas de la ciudad, en el marco del programa Escuelas Precursoras.

Durante el encuentro se presentó el proyecto que desarrollará Cruz del Eje para implementar la enseñanza de portugués en sus escuelas. La propuesta permitió al Ministerio conocer sus alcances y necesidades, con el propósito de acompañar su implementación y evaluar su posible replicabilidad en otras localidades de la provincia.

Al finalizar la reunión, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la importancia del diálogo intercultural. “Córdoba apuesta a una educación profundamente intercultural, porque entendemos que poner en diálogo las culturas enriquece las experiencias de enseñanza y aprendizaje”, expresó.

Por su parte, la cónsul Sonia Regina Guimarães Gomes afirmó que la enseñanza del portugués en Córdoba es una herramienta estratégica para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambos países, mientras que Raschetti valoró que la iniciativa haya surgido desde un gobierno local y pueda proyectarse a nivel provincial.

En diálogo con Perfil Córdoba, Renato Raschetti explicó que la iniciativa surge de una decisión política del gobierno local. “Esto nace de una decisión de internacionalizar las relaciones. A partir de un acuerdo de cooperación educativa con el gobierno federativo de Brasil, la Embajada de Brasil en Buenos Aires y la cónsul en Córdoba, comenzamos a explorar la posibilidad de incorporar el idioma portugués”, señaló.

El intendente detalló que el proyecto se desarrollará a través de las Escuelas Precursoras, programa que actualmente cuenta con 250 instituciones en la provincia, dos de ellas en Cruz del Eje. “La primera experiencia piloto va a ser en Cruz del Eje, pero la intención es que, de funcionar bien, se sumen en una primera etapa el resto de las Escuelas Precursoras de la provincia”, afirmó.

Raschetti indicó que la enseñanza del idioma se implementará en el nivel secundario mediante modalidad virtual y que estará a cargo de docentes capacitados. “El Instituto Imaray Rosa, con profesores de portugués, facilita esta formación a través de la Embajada de la República Federativa de Brasil”, explicó, y agregó que también se articulan acciones con la Universidad Provincial de Córdoba para incorporar el idioma en su Centro de Idiomas.